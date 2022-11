Nuevo look de Johnny Depp desata crueles burlas en su contra

El nuevo look del actor ha dividido opiniones en redes sociales.

Johnny Depp se convirtió en tema de conversación en las redes sociales y no precisamente por algo relacionado a su ex esposa Amber Heard sino por presumir un nuevo look ante las cámaras, el cual ha desatado una ola de crueles burlas en su contra.

En esta ocasión, el ex protagonista de ‘Piratas del Caribe’ sorprendió al mostrarse sin su ya emblemático bigote pero se ha mantenido fiel a su estilo rockero, pues ha lucido sus ojos con delineador y varios accesorios que lo hacen ver como si fuera una estrella de rock.

Como era de esperarse, las fotografías que muestran cómo luce el ex esposo de Amber Heard en la actualidad no han demorado en hacerse viral por todas las redes sociales, demostrando una vez más que su nombre es sinónimo de impacto y popularidad.

Se burlan de Johnny Depp en Twitter

Los cibernautas han sido muy ocurrentes al momento de burlarse del nuevo look del actor.

El nuevo look del actor no pasó desapercibido para los cibernautas, quienes recurrieron a las redes sociales, principalmente en Twitter, para burlarse de él y de su apariencia, pues aseguran que el no tener bigote le hace lucir como si fuera una mujer de mayor edad.

“Luce como esa tía que te da a beber cerveza cuando apenas tienes 14 años”, “Johnny parece una mujer trans lesbiana que escucha rock a las 7am”, “Ya no lo veo guapo, que se ponga el bigote y después hablamos” y “Como que ya se le está notando que está por cumplir 60 años” son algunas de las burlas que recibió Johnny Depp.

¿Cuántos años tiene Johnny Depp?

Pese a las polémicas, el actor goza de gran popularidad entre el público.

Johnny Depp nació el 9 de junio de 1963, por lo que ahora tiene 59 años de edad. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el actor acaba de ganar una batalla legal contra Amber Heard, quien lo difamó al acusarlo de abuso doméstico en un artículo de opinión que publicó para The Washington Post en 2018.

Fotografías: Redes Sociales