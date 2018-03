¿Nuevo look de Eiza González insinúa que interpretará a Catwoman?

La actriz podría estar cerca de obtener uno de los papeles más importantes en Hollywood

Nuevo look de Eiza González refuerza teoría que interpretará a Catwoman

¿Será que pronto veremos a la actriz mexicana trabajar a lado de Margot Robbie como Harley Quinn?

Elha levantado las sospechas de su, deEl rumor no solo se basa en especulaciones, sino en los nuevos seguidores que tiene en su perfil oficial de. El, es su nuevo amigo en la red social. Hace unas semanas Eiza González publicó en Instagram Stories un video, característico de. En la descripción agregóPronto la duda será despejada. Su nuevo look, no sólo causó conmoción por el cambio, si no porque es muy parecido al de, por lo que las especulaciones no tardaron y en Reddit comenzó a circular esta imagen.