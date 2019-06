Nuevo libro sobre Bob Dylan mostrará su "lado más humano"

Celoso de su privacidad, pocas veces nos podemos adentrar en anécdotas más personales. Esa es la propuesta de "Dylan & Me: 50 Years of Adventures", libro que se editará en agosto próximo. Su autor es Louie Kemp, quien comenzó una amistad con el músico y poeta en 1953, cuando todavía era Robert Zimmerman. "Él estaba por ahí, diciéndole a todos que iba a ser una estrella de rock & roll. Yo tenía 11 años -Dylan, alrededor de la misma edad- y le creí", comentó.

Dylan sigue siendo uno d elos compositores más mediáticos del rock internacional.

Anécdotas de cinco décadas de amistad serán resumidas en sus páginas. Kemp ha estado en episodios personales y artísticos, pues fue el productor de la gira Rolling Thunder Revue. "Este libro muestra el lado realista de Dylan. Para mí, él siempre ha sido Bobby Zimmerman, y estas son sus historias. Bob Dylan es su lado comercial. Quería mostrar una perspectiva totalmente diferente de él, que nadie jamás ha escuchado", argumentó.

Sobre la aparente reacción del artista ante este proyecto, Kemp reflexionó que "Todas las historias que estoy dispuesto a compartir no violan nuestra amistad. Son historias que muestran el lado humano de Bob". A propósito, él y el creador de 'Like a Rolling Stone' continúan siendo amigos, "pero no estamos en contacto como solíamos hacerlo antes". ¿Qué marcó el distanciamiento? "Es algo entre Bob y yo".

Ricardo D. Pat