Nuevo juego de Kimetsu no Yaiba muestra una vista previa de Inosuke y Zenitsu

El próximo juego de vídeo basado en el popular anime y manga de Koyoharu Gotouge, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Keppuutan, ha compartido diseños nuevos y capturas de pantalla que se centran en los personajes Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira.

Los dos personajes son poderosos Demon Slayers por derecho propio y amigos del protagonista Tanjiro Kamado, con Zenitsu usando técnicas de Thunder Breathing e Inosuke usando técnicas de Beast Breathing. Como era de esperar, se ven bastante llamativos en acción.

En particular, existe una buena posibilidad de que no puedas ver las cargas oficiales debido a cómo Aniplex las ha publicado en YouTube, lo que parece haber hecho que no se puedan ver normalmente en los Estados Unidos, por ejemplo.

Zenitsu e Inosuke: Juego de Demon Slayer

Afortunadamente, Gematsu también los ha subido a YouTube. Puedes ver algunas capturas de pantalla del próximo videojuego de Kimetsu no Yaiba arriba. La Verdad Noticias te recuerda que este videojuego estará disponible en consolas como PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y PC este año.

El juego está siendo desarrollado por CyberConnect2, desarrollador de Dragon Ball Z: Kakarot entre otros títulos. En términos generales, el título de DBZ ha sido bastante bien recibido y se espera el mismo resultado con el mundo de Tanjiro Kamado.

Aniplex publicará el juego con Ufotable y Shueisha como productores. Si llega al oeste, es casi una garantía de que el juego se localizará con otro nombre y tendrá un editor diferente aquí. ¿Qué opinas del diseño de personajes en este juego?

Recuerda que Kimetsu no Yaiba también confirmó una segunda temporada de anime para algún momento de 2021. Mientras que su primera película DemonSlayer: Mugen Train (temporada 1.5) aún debutará fuera de Asia; el largometraje ahora es uno de los más taquilleros de todo Japón.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Facebook y mantente informado. Mata ne!