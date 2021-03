Nuevo evento de Dragon Ball Super clasificará las peleas del anime

Es posible que los aficionados al anime no hayan obtenido ningún contenido nuevo de Dragon Ball Super en un tiempo, pero la franquicia continúa siendo relevante hoy gracias a su fandom masivamente leal.

A partir de ahora, el último evento que los fanáticos de Dragon Ball Super pueden anticipar es el próximo especial "Battle of the Battles", que conmemorará las mejores peleas de todos los tiempos del programa en una cuenta regresiva definitiva.

En diciembre, los fanáticos de Dragon Ball Super tuvieron la tarea de determinar los mejores enfrentamientos que se presentaron en el programa. Ahora, después de meses de deliberación, los resultados están a la vista, y el debate de larga data sobre qué peleas fueron las más épicas finalmente se resolverá de una vez por todas.

Todo sobre el nuevo evento Dragon Ball Super

Toei Animation, el estudio japonés, y Funimation, el servicio de transmisión de anime, se han unido para llevar la "Battle of the Battles" a las audiencias globales. El evento será una transmisión en vivo de una hora a través del canal de Twitch de ambos y revelará los 10 ganadores favoritos de los fanáticos, comenzando en el número 10.

"The Battle of the Battles" será presentado por Justin Rojas de Toei Animation y Lauren Moore de Funimation. Ian Sinclair, la voz de Whis, también estará presente como estrella invitada. A lo largo del evento, se entregarán premios promocionales y obsequios a algunos espectadores afortunados. Por supuesto, los resultados se basaron en qué peleas recibieron la mayor cantidad de votos.

Dragon Ball Super fue escrito y creado por Akira Toriyama como una secuela de la serie Dragon Ball original. La historia sigue las aventuras de Goku una década después de haber vencido Majin Boo en Dragon Ball Z. Desde entonces, Goku había adquirido los poderes de un dios, por lo que la serie se centra en cómo aprende a controlar esas habilidades recién descubiertas.

Dragon Ball Super está lleno de acción y épicas batallas

Goku también debe adaptarse rápidamente, ya que Beerus, una nueva amenaza en forma de dios, llega a la Tierra en busca de una pelea con el Dios Super Saiyan para cumplir una profecía. La llegada de Beerus finalmente inicia una cadena de eventos que coloca a nuestros héroes en otra misión general para salvar el día de las fuerzas del mal.

Naturalmente, con una premisa como esa, los escritores del programa tuvieron muchas oportunidades de tejer batallas épicas en la historia. Después de la llegada de Beerus, otros adversarios de Goku comenzaron a hacer apariciones en Dragon Ball Super, incluidos viejos enemigos como Freezer y nuevos enemigos como Goku Black y Broly.

Con tantas batallas para elegir, será interesante ver cuáles llegaron al top 10. La Verdad Noticias te informa que Dragon Ball Super: Battle of the Battles se transmitirá en vivo el 27 de marzo de 2021. ¿Tienes una pelea favorita en mente?

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Twitter y mantente informado. Mata ne!