Nuevo disco de Adele podría llegar en los próximos días

Se rumorea que Adele podría lanzar su próximo álbum tan pronto como esta semana, y sus fans están muy convencidos de ello.

El martes (28 de septiembre), el presentador de radio Mauler de The Morning Hot Tub y Stingray Hit List Countdown escribió en un tweet ahora eliminado.

Desde entonces, “New Adele. Esta semana." sse volvió tendencia.

Además, cuando la cuenta de Twitter de Billboard Charts compartió las estadísticas de Adele, quien recientemente presumió un nuevo novio, a lo largo de los años en Billboard Hot 100 y Billboard 200 , incluidos cuatro éxitos No. 1 Hot 100 ("Rolling in the Deep", "Someone Like You", "Set Fire to the Rain ”y“ Hello ”) y dos álbumes que encabezan las listas ( 21 y 25 ): algunos fanáticos se volvieron locos.

"ELLA ESTÁ VINIENDO, LO SIENTO", comentó un usuario en el tweet.

El último álbum de Adele

El último álbum de Adele, el 25 de 2015 , no solo registró 10 semanas en el número 1 en el recuento de álbumes de todos los géneros.

Sino que también ganó el álbum del año y el mejor álbum vocal pop en los premios Grammy de 2017 y fue certificado como diamante por la Recording Industry Association. de América.

Adele, la cantante ganadora de 15 premios Grammy también podría colarse en su cuarto álbum de estudio justo antes de la fecha límite para la elegibilidad para los Grammy 2022, que es el jueves 30 de septiembre.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!.