Nuevo conductor de Survivor de Tv Azteca estuvo a punto de ser actor en Televisa

El famoso Warrior, quien será el nuevo conductor de Survivor, confesó que hizo un casting para participar de una novela junto a Verónica Castro en Televisa, todo esto antes de llegar a TV Azteca.

"Hice un casting en Televisa, pero para ser actor”.

El actor explicó a detalle: Por alguna razón a mi madre le llega el anuncio de que buscaban a un niño de 5 o 6 años con ciertas características físicas para una telenovela en Televisa donde los protagonistas eran Verónica Castro y Juan Ferrara, y el personaje que buscaban era para el hijo de Verónica Castro".

La historia de El Warrior en Tv Azteca

El Warrior en Survivor México

Pero eso no fue todo lo que confesó el Warrior a Javier Alarcón en YouTube, también dijo: Lo único que supimos es que el proyecto no se hizo, dicen que porque se peleó Juan Ferrara con Verónica Castro, y en su lugar la novela que se hizo fue Cuna de Lobos.

El ahora integrante del reality Survivor, contó también que la prueba de fuego en TV Azteca era conocer al referente del periodismo deportivo, el hombre que luchaba contra el imperio de Chapultepec 18, pero la experiencia para Carlos Guerrero fue decepcionante en una primera instancia.

" Mi fortuna fue que yo estaba en una zona donde había nota diario con León, Irapuato y a veces hasta La Piedad”

Rememorando más sobre aquel inicio: Por eso me enlazaba diario para dar reporte en Los Protagonistas…Con David (Faitelson) es con quien más hablaba porque él era el jefe de información.

Pasa el tiempo y se rompe el grupo de Los Protagonistas con Francisco Javier González que se fue y con él unos 7 u 8 comentaristas. Yo le pedí oportunidad a Faitelson hasta que un día me pidió ir a la Ciudad de México para conocer a José Ramón.

"Lo vi una segunda vez otra vez en Ciudad de México en otro viaje que David me pidió hacer”.

Por último contó: A la distancia me vio y dijo: 'Cómo molestan esos de León' y entre bromas no me atendió (...) Al paso del tiempo, un viernes me llama Faitelson para decirme: El domingo debutas narrando León contra Pumas', así empezó mi historia con TV Azteca México en el 2002 antes del Mundial.

