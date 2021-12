Nuevo avance de Spider-Man: No Way Home revela más detalles del multiverso

El estreno de Spider-Man: No Way Home está cada vez más cerca, sin embargo Tom Holland y Marvel Studios no dejan de darles sorpresas a los fans, como sucedió en el nuevo avance que lanzaron a nivel mundial.

Ya era suficiente emoción con el segundo tráiler de la cinta donde nos presentaron impactantes imágenes, sin embargo esta entrega tiene mucho más qué dar, y con el nuevo avance se revelaron más detalles de lo que veremos en el estreno.

Tras la confirmación de una nueva trilogía de Spider-Man con Tom Holland ahora se ha revelado qué es lo próximo que se viene para el héroe con los nuevos detalles del multiverso que se ven en el nuevo avance.

Spider-Man: No way home lanza nuevo avance

En las últimas horas, los nuevos avances de la película nos dieron un vistazo más detalles del multiverso, el cual será el tema principal de la cinta, donde uno de los momentos que más enloqueció a los fans fue el nuevo aspecto de el duende verde interpretado por el actor Willem Dafoe.

Tras lo que se vio en el avance, como la llegada de nuevos villanos y más de Dr. Strange, es cada vez más posible que se hagan la realidad las teorías de las próximas películas de Spider-Man con Tom Holland y la llegada de personajes como Miles Morales y Venom.

Estreno de Spider-Man causará impacto mundial

¿Conseguiste boletos para el estreno de la película?

A pesar de que faltan unos días para el estreno en México, se dice que la película ni siquiera se ha terminado, por lo que el hype del día de la función no deja de crecer, tanto que se registró una golpiza en el cine por los boletos en Cuernavaca, pues todo el mundo quiere verla el mismo día del estreno.

Hasta el momento no se han dado más detalles de lo qué más le interesa a los fans, y eso es la llegada de Andrew Garfield y Tobey Maguire, aunque podrían no llegar, los fans siguen teniendo esperanzas, ya que todo apunta a que si aparecerán y esto convertiría a la película en la más taquillera en la historia de Marvel.

