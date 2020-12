Nuevas novelas de Kimetsu no Yaiba dominan la lista de bestsellers en Japón

Las nuevas adaptaciones de la popular serie de manga japonesa Kimetsu no Yaiba, ocuparon el primer, segundo y cuarto lugar en la lista general de libros más vendidos en Japón este año; anunció el mayorista de libros Nippon Shuppan Hanbai Inc. el 1 de diciembre.

En el recuento de libros más vendidos entre el 24 de noviembre de 2019 y el 23 de noviembre de 2020, la novela "Kimetsu no Yaiba: Shiawase no Hana", publicada por Shueisha Inc., encabezó la lista general. La novela está basada en un manga escrito por Koyoharu Gotoge y escrito por Aya Yajima.

Portada de "Kimetsu no Yaiba: Shiawase no Hana"

Esta novela de Demon Slayer fue seguida por otra novela de la serie, "Kimetsu no Yaiba: Kataha no Cho", que ocupó el segundo lugar, y la novela en cuarto lugar, "Kimetsu no Yaiba: Kaze no Michishirube". Los resultados de la clasificación subrayaron una vez más la gran popularidad de la serie Shonen.

El manga original de Kimetsu no Yaiba se publicó en la revista Weekly Shonen Jump hasta mayo de este año. Según Shueisha Inc., la circulación acumulada de la serie sobre Tanjiro Kamado y el Demon Slayer Coros, ha superado los 120 millones de copias en ediciones impresas y digitales combinadas; incluido el último volumen 23 que se lanzará el 4 de diciembre.

El éxito de Kimetsu no Yaiba

La Verdad Noticias informó anteriormente que el éxito de Demon Slayer es tan grande, que no solo su manga, novelas, programa de anime y primera película por Ufotable han roto récords en ventas, ya que cualquier producto de merchandising es muy cotizado por los fanáticos. Rápidamente, esta serie se ha convertido en una de las más populares de todos los tiempos.

Foto: Ufotable - "Tanjiro Kamado"

La película de Kimetsu no Yaiba: Mugen Train estrenó en cines japonesas y reactivó la industria del séptimo arte en territorio nipón durante la pandemia de COVID-19. Esto lo ha llenado de felicitaciones por otros famosos directores de cine y Makoto Shinkai de “Your Name” fue uno de ellos.

