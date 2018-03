Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- ¡Ya hay nuevas imágenes de la segunda temporada de Stranger Things! Conforme se acerca la fecha de estreno de la nueva temporada de Stranger Thing, más cosas salen a la luz. Netflix anunció que este estreno será el próximo 27 de octubre. Por lo que estamos seguros que los fans de Stranger Things están súper ansiosos. Y de seguro que quieren saber todo lo que pasará en esta temporada que parece ser prometedora.

Por eso te traemos las nuevas imágenes de la segunda temporada de Stranger Things. Y te podemos asegurar que Eleven tiene un look super diferente además de que hay nuevos personajes. El nuevo reparto de la serie se puede ver en las fotos. Que ofrecen sin lugar a dudas una mejor idea de quienes son los personajes dey el deAdemás de que muestran el nuevo look de Eleven dejan ver su regreso sin revelar el cómo. También está claro quese ocupará en esta nueva temporada de las consecuencias de la temporada pasada.cobra más importancia pues en una imagen lo vemos en el hospital con oxígeno. Probablemente se deba a su regurgitación de babosas vista en el final de la primera temporada. También vemos en otra foto, a los niños protagonistas vestidos deaunque no vemos a. Finalmente sabemos quecomenzará esta temporada en una ciudad diferente a, por lo que es posible quey su hermana aparecerán al comienzo viviendo, antes de trasladarse a