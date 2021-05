Zac Efron volvió a ser tema de conversación en las redes sociales gracias a tres nuevas fotografías que compartió en su cuenta de Instagram, en las cuales aparece posando desde el interior del Museum of Old and New Art de Australia. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que su rostro había vuelto a “la normalidad”.

En las fotografías podemos ver al actor estadounidense de 33 años de edad posar desde las diferentes exposiciones del Mona Museum. Luciendo una playera negra, un pantalón de mezclilla, una sudadera amarrada a la cintura y una gorra, la ex estrella de Disney derrochó galanura ante el lente de la cámara.

Zac reapareció en redes sociales para demostrar que no se había operado el rostro.

Las publicaciones que Zac compartió en su cuenta de Instagram no pasaron desapercibida para todos sus fanáticos, pues en cuestión de horas lograron superar los millones de likes. Además, es posible leer cientos de comentarios en diferentes idiomas donde “le agradecen” que no se haya operado el rostro.

“Me encanta que todo haya sido un error, así eres perfecto”, “Tu rostro ya es normal, aleluya”, “No te operes nada, eres demasiado guapo, no lo arruines” y “¿No te habías puesto botox? ¿Dónde quedó tu otro rostro?” son solo algunos de los comentarios que se leen en la publicación de Zac Efron para Instagram.

La nueva cara de Zac Efron causa furor en redes sociales

La ex estrella de Disney fue protagonista de varios memes al presentar "su nuevo rostro" en redes sociales.

Hace unas semanas te dimos a conocer en La Verdad Noticias que el actor, quien saltó a la fama gracias a su papel de Troy Bolton en la trilogía High School Musical, causó revuelo en las redes sociales por aparecer con un rostro muy diferente en un video conmemorativo del Día de la Tierra.

Algunos cibernautas aseguraban que Zac había abusado del botox o que se había operado el rostro, pero dicha información nunca pudo ser confirmada. Asimismo, en redes sociales comenzaron a circular una infinidad de memes, los cuales hacían burla al nuevo aspecto del actor.

Amigo del actor lo defiende de las críticas

Kyle Sandilands, destacado locutor de la radio australiana, no dudó en defender al actor de las críticas.

Tras la polémica que desató “el nuevo rostro del actor”, Kyle Sandilands, conocido locutor de la radio australiana, salió en su defensa y aseguró que Zac le habría dicho que se había operado la cara, puesto que ambos son muy buenos amigos. Además, considero que él es muy guapo y que no lo necesita, e incluso lo comparó con una obra de Picasso.

“Yo sabría si se hubiera hecho cualquier cirugía… Es como tener una pintura de Picasso y que, de la nada, llegue un niño a pintar sobre ella con los dedos. ¿Por qué hacerlo?”, declaró el locutor de ‘The Kyle and Jackie O Show’ sobre la cirugía de Zac Efron.

Fotografías: Redes Sociales