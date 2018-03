Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Nueva versión de ‘My heart will go on’ rompe el internet. Gracias al internet muchos momentos quedan grabados en nuestra memoria y en las redes sociales. Y algo que sin duda quedará guardado es un video que se compartió en Facebook, y ya ha alcanzado más de 5 millones de reproducciones. ¿Qué ha gustado tanto de este video? Simplemente la graciosa interpretación de una de las canciones más sonadas de la historia, "My Heart Will Go On", de Celine Dion. Solo que en esta canción no es la propia Celine quien canta la canción de una de las películas más aclamadas en el historia, Titanic, sino que es un enamorado quien le canta a su amor. De acuerdo con lo que se menciona en el video, la amada se llama Jazmín y la dedicatoria y entusiasmo del joven que canta a capela se convirtió en la sensación de este momento.

Te puede interesar