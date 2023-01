Nueva novia de Bad Bunny sería una fan con la que bailó en un concierto

Bad Bunny estaría estrenando romance con una fanática.

Bad Bunny una vez más dio de que hablar, esto tras aparecer en el reciente partido de los Lakers en Los Ángeles, con el rostro completamente cubierto y acompañado de una misteriosa mujer, que todo indica que se trata de Laina Bell, una fanática del cantante, que sería su nueva novia.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que el cantante se ha mantenido alejado de los reflectores, tras haber protagonizado un polémico momento con una fanática, a quién terminó aventando el celular.

Ante las fuertes críticas que ha tenido y la pausa a su carrera, Bad Bunny no había hecho apariciones públicas, sin embargo, se robó todos los reflectores de los chismes de la farándula, al aparecer en el partido de los Lakers contra Memphis Grizzlies, no solo por su peculiar look, sino también por su acompañante, una joven rubia, con quién antes ya se le había visto.

¿Quién es la novia actual de Bad Bunny?

Las especulaciones indican que Bad Bunny está estrenando noviazgo, esto con una joven llamada Laina Bell, quién tiene 22 años, y a quién el cantante habría conocido en un concierto, pues es gran fanática.

Todo indica que Laina Bell habría subido al escenario de Bad Bunny a bailar durante un concierto del “World’s Hottest Tour” y tras el momento habrían seguido en contacto.

Bad Bunny y Laina Bell, quién vive en Phoenix, Arizona, estaban en una cita durante el partido, sin embargo, ante la presencia de cámaras, el cantante y la joven no habían dado muestras de afecto, pues incluso el reguetonero, acudió con el rostro completamente cubierto.

Cabe resaltar que el cantante se ha caracterizado por mantener su vida amorosa alejada de los medios, pues incluso se creía que mantenía una relación con Gabriela Berlingeri por varios años, sin embargo, fue el mismo quién lo desmintió.

¿Por qué Bad Bunny se tomó un descanso de la música?

¿Por que Bad Bunny se alejará de la música en 2023?

A finales del 2022, el cantante Bad Bunny anunció que se tomaría un descanso de la música, esto para poder disfrutar del gran éxito que ha obtenido en los últimos años.

De igual forma, indicó que se tomaría el tiempo para dedicarlo a su salud física y emocional, pues durante dos años, ofreció tours continuos.

Se sabe que Bad Bunny tiene una gran afición por la actuación, por lo que se especula que tiene proyectos en puerta.

