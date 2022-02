Nueva novia de Alfredo Adame participó en 'Enamorándonos'

Previamente en La Verdad Noticias dimos a conocer que en pleno 14 de febrero, Alfredo Adame fue captado con una misteriosa mujer, con quien se portó muy romántico y caballero, ahora, se sabe que su “nueva novia”, es Magaly Chávez, quien participó en el programa ‘Enamorándonos’.

Recientemente se dejó ver en una función de lucha libre con su acompañante de 36 años de edad y se veían muy felices y contentos, aprovechando el momento para darse besos y mostrarse amorosos uno con el otro.

Se sabe que llevan varios meses saliendo pero él no quiere apresurar las cosas, por lo que no ha dado muchos detalles al respecto.

Recientemente dimos a conocer que la ex esposa de Adame desea que él cambie para bien, pues afirma que su actitud lo ha llevado a estar alejado de sus hijos yde toda la familia.

Novia de Alfredo da detalles de su relación

La influencer se dio a conocer en un programa de Tv Azteca

La mujer de 36 años se ve muy feliz al lado del actor de 62 años y aunque aún no quieren acelerar las cosas, ambos parecen sentirse muy cómodos uno con el otro y más porque se conocen desde hace cinco años.

“Siempre hemos salido, pero hasta hace muy poco que lo estamos haciendo en público, sin embargo no tenemos un título, no me gusta apresurar las cosas”.

Dijo además que pese a que ha estado involucrado en muchísimas polémicas, para ella era un hombre leal, caballeroso, amable y transparente, cualidades que la tiene totalmente encantada.

“He tenido parejas mucho más jóvenes, cuando hablo de una persona amdura, me refiero a que ya sabe lo que quiere en la vida”.

La ex participante de Enamorándonos dijo que no le importa que la gente diga que tiene “el asunto chiquito”, pues hay de todos los tamaños, y dio a entender que su relación con el actor no ha llegado a más que a besos y caricias.

¿Qué carrera tiene Alfredo Adame?

No se preparó como actor pero el destino lo llevó ahí

El actor es Piloto Aviador, y es que antes de interesarse por el mundo artístico, debutó en las telenovelas y programas mexicanos en los cuales tuvo mucho éxito y desde entonces inició una carrera.

Tras una vida pública llena de escándalos, Alfredo Adame busca novia y quiere que sea una mujer “decente”, pues afirma que ya tuvo muchas decepciones, declaraciones que resultaron ser muy polémicas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!