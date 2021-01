Nueva encuesta de ANIME clasifica los mejores programas de 2020

El año nuevo ya está en marcha en este punto, pero hay algunos que miran hacia el 2020 a pesar de todos sus muchos obstáculos. De hecho, los fanáticos del anime están echando un vistazo al año para ver qué series lograron prosperar en medio de la pandemia de COVID-19 y unas pocas lograron forjarse un nombre.

Es por eso que una encuesta reciente pidió a esos fanáticos que clasificaran sus mejores programas de 2020, y los resultados por fin están disponibles. Como informó Anime Corner, la popular página de fans encuestó a los seguidores en Twitter para ver cuáles eran sus títulos favoritos de 2020.

Se registraron casi 50 mil entradas, mientras los fanáticos dieron su apoyo a una serie de series de primer nivel. Y ahora, La Verdad Noticias te comparte los resultados finales. El mundo del anime no tiene descanso, ya que ni el COVID-19 pudo detener el camino al éxito de ciertos programas.

El mejor anime de 2020

Según la encuesta, el mejor anime de 2020 no fue otro que Kaguya-sama: Love is War, ya que su segunda temporada debutó el año pasado. La carrera por el primer lugar estuvo cerrada ya que la serie obtuvo casi el 7% de los votos, mientras que el segundo lugar llegó con el 6,13% de los votos.

El finalista no fue otro que Kakushigoto, un anime que sigue a un dúo de padre e hija que vive del alias secreto del padre como un artista de manga obsceno. El tercer lugar fue para Re: Zero - Starting Life in Another World (temporada 2) antes de Toilet-Bound Hanako-kun. Akudama Drive, ID: Invaded y Rent-a-Girlfriend le siguieron del quinto al séptimo lugar.

Segundo lugar para el anime Kakushigoto

Finalmente, los últimos tres puestos de los diez primeros fueron para The Misfit of Demon King Academy, Sword Art Online: Alicization - War of Underworld y el anime de My Teen Romantic Comedy SNAFU Climax.

