Nueva demanda contra Alec Baldwin; aseguran que guión no pedía disparar el arma

La supervisora del guión de la película “Rust” Mamie Michell, presentará una demanda contra el actor Alec Baldwin y otras personas involucradas en la producción, tras el fatal accidente ocurrido el 21 de octubre, cuándo el actor disparó un arma en pleno rodaje, lo que provocó la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins.

Cabe indicar que esta demanda se suma a la presentada por el jefe de iluminación de la película, Serge Svetnoy, la semana pasada.

Ahora Mitchell y su abogada, Gloria Allrred dieron una rueda de prensa a anunciando la nueva demanda, indicando que Baldwin "intencionalmente, sin una causa justa o excusa, amartilló y disparó un arma cargada", ya que asegura que las escenas programadas para el ensayo de aquel día no requerían disparar un arma.

"No estaba en el guión. Entonces, ¿por qué sucedió eso cuando no estaba en el guión? Será necesario deducir más evidencia de por qué sucedió. Tenemos algo de información, pero sin haberla confirmado, no queremos liberarlo o especular al respecto, pero una cosa es segura: esa arma no debería haber sido disparada", indicó la abogada luego que el actor disparó el arma que mató a directora de fotografía en Rust.

Producción de Rust habría sido "imprudente"

Tras el accidente la directora de fotografía Halyna Hutchins falleció

Así mismo el comportamiento del actor y de los productores de la película fue tachado de “imprudente”, por no seguir los protocolos de seguridad.

Cabe indicar que Dave Halls, un ayudante de dirección, tomó un arma preparada por un armero y se la entregó al actor gritando “arma fría” una expresión que suele usarse para indicar que un arma no está cargada con una munición real.

"[Alec] eligió jugar a la ruleta rusa cuando disparó un arma sin comprobarlo y sin que el armero lo hiciera en su presencia", enfatizó la abogada demandante, por lo que se rumora que el actor podría pisar la cárcel.

¿Qué pasó con Alec Baldwin?

El actor disparó un arma que se supone era de utilería

Durante el ensayo de la película Rust, presuntamente como parte de una escena, Baldwin apuntó con su arma a la cámara para simular un disparo hacia el público que vería la película, fue entonces que el actor disparó. Se supone que el arma era de utilería y no estaba cargada, pero las balas resultaron ser reales e impactaron contra la directora de fotografía, Halyna Hutchins, quien simulaba ser el público.

Lamentablemente tras el accidente la mujer murió y ahora el actor Alec Baldwin enfrenta demandas, la última presentada por la supervisora del guión de la película “Rust” Mamie Michell.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!