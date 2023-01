Nueva canción de Shakira suena igualita a una de Daft Punk ¿Plagio o tributo?

La colaboración de la colombiana con Bizarrap ha desatado controversia en redes sociales.

Han pasado un par de días desde que Shakira estrenó su colaboración con Bizarrap y el tema sigue dando de qué hablar. Ahora, algunos cibernautas señalan a la cantante de origen colombiano de cometer plagio musical en contra del dúo electrónico Daft Punk.

Según la opinión vertida en redes sociales, un pequeño fragmento de la 'SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53' suena idéntico a ‘Harder, Better, Faster, Stronger’, tema que Daft Punk estrenó en 2001 como parte de su segundo álbum de estudio ‘Discovery’ y que también fue incluida en la película animada ‘Interstella 5555’.

Todo parece indicar que la nueva canción de Shakira y Bizarrap tiene más de un plagio. pic.twitter.com/alJozrLRhb — Luis Cisneros (@Hi_Soy_Cisneros) January 15, 2023

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la colaboración con Bizarrap es acusada de plagio, pues hace poco te dimos a conocer en La Verdad Noticias que la cantante venezolana Briella también la señalada de copiarle el tono de una canción que estrenó seis meses atrás pero fans han descubierto que ella también "se inspiró" en otras dos canciones.

Gerard Piqué es muy fan de Daft Punk

Rumores aseguran que la coincidencia musical es otra indirecta para Piqué.

No obstante, los fans han salido en defensa de la intérprete de ‘Waka Waka’ al asegurar que el uso del sample de ‘Harder, Better, Faster, Stronger’ no es plagio sino que es una forma más de molestar a Gerard Piqué, esto debido a que él es admirador de Daft Punk.

Si visitamos el perfil oficial del ex jugador del FC Barcelona en Twitter podremos encontrar más de un mensaje que hace referencia a la música del dúo electrónico francés. Una vez sabiendo esto, podemos deducir que la colaboración con Bizarrap fue planificada con bastante exactitud y no se limita a indirectas o juegos de palabras.

¿Qué pasó entre Shakira y Piqué?

La hoy ex pareja no ha dejado de ser tema de conversación en redes sociales desde que se hizo pública su separación.

Shakira y Piqué anunciaron su separación en junio del 2022. Desde ese momento y hasta ahora, la pareja ha sido protagonista de un fuerte escándalo mediático, el cual incluye rumores de infidelidad, indirectas en canciones y peleas por la custodia de sus dos hijos.

Fotografías: Redes Sociales