Nueva apariencia de Lucía Méndez impactó a los usuarios; se burlan de su físico

A sus 67 años de edad, la cantante Lucía Méndez sigue demostrando que es una mujer sensual, aunque ha recurrido a tratamientos estéticos para verse espectacular, pero recientemente lo que ha dividido opiniones nuevamente es su rostro.

El nuevo look de la diva mexicana ha llamado la atención de los internautas y ha desatado burlas, pero no sería la primera vez que su aspecto físico es criticado por los usuarios, quienes aseguran que la famosa no quiere envejecer.

Durante una entrevista, la cantante dijo que nunca la verán con canas, así te lo dimos a conocer en La Verdad Noticias, pero ahora, los seguidores han notado su drástico cambio en su rostro, algunos dicen que luce sensual, mientras que otros dicen que está muy cambiada.

Rostros de Lucía Méndez causó revuelo en redes

Rostro de la famosa desató burlas

La cantante volvió a las redes sociales y su nueva apariencia causó impacto, se aprecia con una nueva apariencia y se ve con unos años menos, además los usuarios notaron que su nariz luce diferente, pues el cambio es sorprendente.

"Cuando no quieres envejecer...susto". Dijo un usuario.

La cantante le dio la bienvenida al mes de septiembre con este look

En otra fotografía que compartió en su perfil de Instagram, se puede apreciar a la famosa con un espectacular vestido rojo, aunque los usuarios le han preguntado por qué usó tanto filtro para aquella foto, ya que luce un rostro juvenil.

¿Qué le pasó a la cara de Lucía Méndez?

El antes y después de Méndez

El rostro de la cantante Lucía Méndez ha dejado intrigados a varios, algunos aseguran que se sometió a una cirugía estética para lucir más joven, pero la artista confesó que solo se ha realizado una operación, pero reveló que sí se somete a tratamientos.

