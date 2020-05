Nueva Música: TXT e Isabela Merced lanzan nueva canción

¿Hay alguien más en el período de distanciamiento social donde solo puedan escuchar música alegre? Como bailar alrededor de la habitación y rockear, ¿tipo de música? Tal vez tenga que ver con el clima cada vez más cálido o la avalancha de canciones uptempo provenientes de algunos de nuestros artistas favoritos, pero estamos en un ambiente semipermanente de alta energía. Afortunadamente, en todos los géneros, ya sea pop, hip hop, alt, R&B o reggaeton, los bops están llegando al mundo todos los días.

Esta semana, estamos encontrando una emoción particular en las nuevas canciones que promueven la autoaceptación, la positividad, el crecimiento y la honestidad. No hay nada más liberador que ser fiel a ti mismo y algunas de estas canciones abordan directamente lo bien que se siente. También hemos incluido proyectos en dos idiomas de Isabela Merced y TXT, porque la belleza del mundo que está conectado virtualmente es que el idioma ya no es una barrera de entrada para comprender las emociones.

A medida que el verano se acerca, aparecerán más canciones de alta energía. Esto es realmente sólo una muestra de lo que está por venir, y no podemos esperar.

Alex Mali, "I Know"

Una canción que menciona: Fenty Beauty, Adidas Kicks y la superación de la adversidad: La nueva canción del cantante de Brooklyn "I Know" es una canción optimista que suena como algo que se reproduciría en un episodio de Insecure. "Cada vez que pensaba que realmente estaba llegando a algún lugar en la vida, SIKE - me golpean un par de pasos hacia atrás y las metas parecían estar más lejos", dice Alex sobre la canción. "Esta pista fue solo un recordatorio para mí mismo de que puedo y he salido de las circunstancias de la basura incluso más fuerte que entrar en ellos. Es mi motivación para seguir escalando, mantener la confianza, siempre buscar la luz / positividad y espero poder dar eso misma energía para todos los demás ".

Foxes, "Love Not Loving You"

Después de un paréntesis de tres años, la prohibición del pop británico Foxes está de regreso con una canción increíblemente pegadiza llamada "Love Not Loving You". Esta canción trata sobre algo con lo que todos podemos relacionarnos: independencia recién descubierta después de una ruptura, pero también hay un elemento de amor propio. "Esta canción se trata finalmente de enamorarme de mí mismo, de no depender de nadie más para mi propia felicidad, y de poder estar de pie sobre mis propios pies. Espero que el mensaje en esta canción pueda inspirar a otros a hacer lo mismo". Foxes revela en un comunicado: el concepto de usar retratos del Renacimiento para pintar la historia también es una tontería.

Audrey Mika, "Just Friends"

Audrey Mika vuelve con otra pegadiza canción sobre una relación indefinida. Seamos honestos, con tantas citas digitales muchos de nosotros estaremos en la misma situación. Audrey está analizando el estado de una relación en esta canción, diciendo: "Solo los amigos no hacen lo que hacemos" en el gancho, que es básicamente el equivalente de la canción a "es complicado".

Isabela Merced, the better half of me

La actriz y cantante Isabela Merced estrena su primer EP, la mejor mitad de mí hoy. El proyecto de cinco pistas tiene producción de creadores de éxitos como Justin Tranter, Andrés y Mauricio ("Despacito") y Zach Skelton (Jonas Brothers). Una canción favorita en el proyecto es "Todo Esta Bien", que se traduce como "todo está bien" sobre pasar del amor. El talento ha hecho un hermoso trabajo entretejiendo letras en español con la producción pop convencional.

TXT, "Can't You See Me

La banda pop coreana Tomorrow X Together regresa con un nuevo álbum y un video musical de The Dream Chapter: ETERNITY. El video de "Can't You See Me" es tan llamativo como la canción sobre el desapego, incluso dentro de círculos cercanos de amigos. Para aquellos de nosotros que todavía estamos distanciados socialmente, definitivamente es una canción con la que podemos relacionarnos.