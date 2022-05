"Nuestro padre", la oscura película basada en hechos reales, llega a Netflix.

Cuando se lanzó el primer tráiler del Nuestro Padre de Netflix, parecía otra historia de crimen real para los libros. La película, que suena como la trama de una comedia increíblemente mal considerada, trata sobre Donald Cline, un médico de fertilidad que alguna vez fue muy respetado en Indianápolis y que, en las décadas de 1970 y 1980, reemplazó el esperma de un donante con el suyo. Al menos 50 veces.

Así, engendró 50 niños, que hasta alrededor de 2014 habían sido completamente ajenos al hecho. En el video, una mujer relata: "Tuve que decirle a mi esposo que recién ahora nos enteramos de que Julie no es tuya", lo que sugiere que Cline no solo había hecho este siniestro cambio en aquellos que habían solicitado donantes anónimos, sino en parejas que habían proporcionado muestras ellos mismos.

Ahora las reseñas de la película Nuestro Padre están disponibles, y es justo decir que los veredictos son mixtos. Lucy Mangan, de The Guardian, le dio tres estrellas de cinco, describiéndola como "innegablemente apasionante", pero señala que, en el clima político actual en los EE.UU., se siente un poco deficiente.

La película "Nuestro Padre" recibe críticas mixtas

Robert Daniels, que escribe para rogerebert.com, fue mucho menos indulgente: "un documental frustrante y de mal gusto, rompe un titular con ritmos dramáticos de mala calidad" en una reseña de una estrella.

La crítica de Slash Film, Sarah Milner, se sintió diferente sobre la perturbadora película de Netflix. “La película no vuelve a contar detalles sórdidos por emociones baratas, ni exalta al médico como una figura infame ”, escribe.

“En cambio, Nuestro Padre toma la sabia decisión de concentrarse más en el impacto en sus víctimas, así como en los sistemas legales frustrantemente deficientes que brindaban tan poca supervisión de las actividades del médico, y mucho menos protección para los pacientes vulnerables”.

¿Vale la pena ver Nuestro Padre en Netflix?

¿Nuestro Padre merece tu tiempo? Realmente depende de qué tan dentro del género estés. Como cualquier buen documental sobre crímenes reales, Our Father se desarrolla como una historia de detectives, siguiendo a uno de los hijos de Cline, mientras comienza a reconstruir todo junto a través de pruebas de ADN en línea y, eventualmente, rastreando a docenas de medios hermanos (muchos de los cuales también aparecen en la película de Netflix).

“La mayoría de nosotros teníamos cabello rubio, ojos azules. Era casi como este clan ario perfecto".

Quizás lo más impactante de Our Father es la revelación de que Cline todavía está por ahí, ya que su plan profundamente espeluznante no está actualmente castigado por la ley en los Estados Unidos, y el hecho de que existe la posibilidad de que docenas de niños más aún no se hayan descubierto.

Es de mencionar que la calidad y las intenciones de Our Father son discutibles, pero no hay duda de que la película ofrece muchos puntos de conversación pertinentes para 2022.

