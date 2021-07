El arresto de la influencer Yoselinne Hoffman, mejor conocida como YosStop, sigue dando de que hablar en las redes sociales. Ahora, ha sido su novio, el músico Gerardo González, quien sale en su defensa a través de un video compartido en la plataforma de YouTube.

De acuerdo a declaraciones del música, misma que La Verdad Noticias trae para ti, primero agradeció el apoyo que su novia recibe en redes sociales desde que fue arrestada por los presuntos délitos de pornografía infantil. Posteriormente, mencionó que aclararía dudas debido a que ha circulado información falsa en torno a la situación legal de la youtuber.

Más adelante, aseguró que YosStop no ha cometido ningún delito y que ella tampoco conoce a los involucrados en el caso: “Yoselinne no publicó, no almacenó, no comercializó, no difundió el video en cuestión, es más, Yoselinne no conoce a ninguno de los involucrados”.

Por último, el novio de la youtuber mencionó que ella solo dio su opinión sobre un tema que ya era viral, lo cual provocó que ella esté en prisión preventiva. Antes de finalizar el video, él aseguró que no podría dar más detalles para no entorpecer el proceso legal de Yoselinne.

La grabación de apenas un minuto y medio de duración ha causado gran polémica entre los usuarios de las redes sociales, quienes consideran que la youtuber debe ser castigada por la forma en la que habló de la joven Ainara Suárez Olvera en el video ‘Patética Generación’.

¿Quién es el novio de YosStop?

El novio de Yoselinne Hoffman se dedica a la música, pero también ha formado parte de los proyectos de la youtuber.

Según la información que circula en Internet, Gerardo González Bañales es un músico mexicano que sostiene una relación sentimental con la youtuber desde hace ocho años. Su popularidad en las redes sociales es bastante pequeña en comparación con su novia, pues en Instagram apenas supera los 145 mil seguidores.

Recordemos que YosStop permanecerá recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla hasta el próximo lunes seis de julio, fecha en la que un juez determinará si es o no vinculada a proceso. De ser encontrada culpable de los delitos que se le acusa, ella podría recibir una condena de siete a catorce años de prisión.

