Novio de Yanet García en SHOCK tras la muerte de Kobe Bryant

El mundo del espectáculo y del deporte está de luto tras el fallecimiento inesperado del jugador profesional de basquetbol Kobe Bryant, quien murió este domingo en un accidente de helicóptero en Calabasas, California. El basquetbolista de 41 años, fue del equipo de los Lakers de la NBA y gran amigo de diversos famosos y personalidades del medio.

En el helicóptero donde se encontraba viajando Kobe Bryant fallecieron cinco personas, pero se confirmó que la esposa del basquetbolista, Vanessa Bryant, o estuvo en el fatídico accidente. Kobe Bryant es considerado uno de los jugadores de baloncesto profesional más importantes de la historia, por lo que su muerte ha impactado a todo el mundo.

Lewis Howes, gran amigo de Kobe Bryant, aún no asimila la noticia

El novio de Yanet García mejor conocida como “La Chica del Clima”, se encuentra de luto tras la lamentable muerte de Kobe Bryant, en su cuenta de instagram posteó un triste mensaje dedicado al basquetbolista el cual conmovió a sus seguidores.

Esto fue lo que escribió en su cuenta de instagram:

"I’m in shock. So sad to hear this incredible man @kobebryant has passed. I’ve always been inspired by his passion and competitive nature in basketball, but when I sat with him for my show I truly got to feel his heart. We talked about love, about family, and about caring for people. He said he loved to tell stories because that’s what changes the world. Your story has impacted so many, you will he missed and my thoughts and love go out to your family I’m in shock and hard to me to believe. Be grateful for this moment and open your heart to love."

En español:

“Estoy en shock...

...Es muy triste escuchar que este hombre increíble @kobebryant ha fallecido. Siempre me ha inspirado su pasión y su naturaleza competitiva en el baloncesto, pero cuando me senté con él para mi show, realmente pude sentir su corazón. Hablamos sobre el amor, sobre la familia y sobre el cuidado de las personas. Dijo que le encantaba contar historias porque eso es lo que cambia el mundo. Tu historia ha impactado a tantos que te habrás perdido y mis pensamientos y mi amor están con tu familia. Estoy en estado de shock y difícil de creer. Se agradecido por este momento y abre tu corazón al amor”

Lewis Howes tiene más de un año de relación sentimental con Yanet García y es por eso que se ha vuelto más conocido en México ya que su novia es muy popular en el país.

Lewis se suma a la lista de personas que han dedicado publicaciones a Kobe Bryant tras su terrible muerte, sin duda alguna es completamente lamentable la pérdida del baloncestista estadounidense que disputó veinte temporadas en la NBA (todas estas en Los Angeles Lakers). Cabe mencionar que Kobe era hijo del también ex jugador de la NBA Joe Bryant.

