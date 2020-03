Novio de Yanet García demuestra su gran amor por la ex Chica del Clima/Foto: Mega el comercio

Yanet García presumió en su cuenta de instagram la forma en la que su novio, el estadounidense Lewis Howes la sorprendió con una hermosa celebración por sus 13 millones de seguidores. Sin duda el ex futbolista demostró su gran amor por la ex Chica del Clima.

La conductora mexicana de 29 años festejó junto a su novio de 36 años, haber conseguido 13 millones de seguidores en su cuenta oficial de instagram. Pero lo más romántico de todo fue que Lewis le preparó una celebración a la ex Chica del Clima, con pastel y flores. La enamorada conductora compartió el momento en su red social y sus fans no pudieron evitar comentar que el empresario y ex deportista se nota muy enamorado de Yanet.

Yanet García y Lewis Howes/Foto: Instagram

La relación de Yanet García y Lewis Howes

Yanet García y Lewis Howes llevan juntos más de un año, incluso la ex conductora de Televisa decidió mudarse a lado de su guapo novio a Lo Ángeles, Estados Unidos. Desde que han estado juntos, la pareja se ha vuelto inseparable, en diversas ocasiones comparten los momentos de su día a día donde se muestran muy enamorados.

Además, Lewis y Yanet tienen una “perrija”, llamada Mamacita quien es una de las alegrías que comparte la pareja. Aunque Yanet García y Lewis Howes aún no ha dado señales de que pueda haber matrimonio en puerta, los fans esperan que esto ocurra pronto, y por lo menos ya sabemos un poco cómo sorprendería Lewis a Yanet en caso de que le diera el anillo.

Yanet García, Mamacita y Lewis Howes/Foto: Instagram

El novio de la ex Chica del Clima suele ser muy detallista con ella, y Yanet está feliz de compartir con sus ahora 13 millones de fans en instagram todo el gran amor que han creado las celebridades. Pese a que por el momento Yanet García no tiene un papel importante en la televisión estadounidense, las redes sociales se han vuelto su principal labor como influencer.