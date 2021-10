Novio de Millie Bobby Brown en 2021

El nombre de Millie Bobby Brown ya es conocido prácticamente en todo el mundo, pues la joven de apenas 17 años se ha convertido en una de las actrices juveniles más exitosas del momento, y cualquier noticia sobre ella se vuelve viral, como sucedió con la revelación de la identidad del novio de Millie Bobby Brown.

Durante las últimas semanas, la famosa protagonista de Stranger Things ha derrochado romance con su nuevo novio Jake Bongiovi, hijo de la famosa leyenda del rock Jon Bon Jovi, sin embargo, no todas sus relaciones han sido exitosas, pues hubo una que incluso acabó en una demanda.

A continuación en La Verdad Noticias te hablaremos del novio de Millie Bobby Brown en la actualidad y de su fallida relación hace un par de años con un famoso tiktoker, cuyos problemas llegaron hasta un juzgado y le causaron uno de los peores momentos de su vida a la actriz.

¿Qué edad tiene el novio de Millie Bobby Brown?

El joven le lleva dos años de diferencia a Millie Bobby Brown

Jake Bongiovi es el hijo de Bon Jovi y actualmente tiene 19 años de edad, llevándole dos años de diferencia a Millie, quien tiene 17, por lo que muchas personas han criticado su romance debido a que ella todavía es menor de edad.

A pesar de esto, ellos no han ocultado su amor, pues en más de una ocasión han sido visto juntos en las calles, y aunque usan cubrebocas y lentes de sol para ocultar su identidad, no pasan desapercibidos para los paparazzis, siendo de esta manera que se reveló su romance y no les quedó de otra que confirmarlo.

¿Quién es el ex de Millie?

El influencer era conocido como Hunter Echo

Aunque su relación actual va viento en popa, no siempre fue así, pues hace un par de años la joven actriz anduvo con un influencer de Tiktok llamado Hunter Ecimovic con quien terminó bastante mal después de que el joven comenzó a divulgar información íntima y sexual de la actriz cuando aún estaban juntos.

Debido a esto, la estrella de películas como ‘Godzilla vs Kong’, decidió interponer una demanda contra el influencer, ya que cometió varios delitos como difamación, y la situación fue más grave debido a que la actriz era menor de edad en ese momento, aunque todavia lo es, por lo que el proceso legal todavía continúa.

Demanda al ex novio de Millie Bobby Brown

El influencer perdió todas sus cuentas por sus agresiones contra Millie

La famosa actriz tachó a su ex novio como una persona deshonesta, odiosa, irresponsable y ofensivo, pues violó su confianza divulgando información bastante personal, algo que la intérprete de Eleven no toleró y decidió interponer una demanda por contar sus intimidades, aunque no se sabe exactamente por qué, se dice que fue por daños a la moral.

Este definitivamente es un novio de Millie Bobby Brown con el que ni sus haters la querrían ver regresar, ya que le causó bastante daño, afortunadamente eso no pasa con Jake Bongiovi, quien hasta el momento se ha mostrado como un novio ejemplar.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!