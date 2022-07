Novio de Livia Brito, Mariano Martínez es denunciado por secuestro

Novio de Livia Brito es denunciado ante la Fiscalía de la CDMX.

El entrenador personal Mariano Martínez, novio de Livia Brito, fue denunciado por secuestro ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, por parte de un asesor de imagen identificado como Kike Hernández.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que por medio de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Kike Hernández relató lo sucedido el 15 de junio, cuando tuvo una reunión con el novio de la actriz.

La denuncia del maquillista acapara los chismes de la farándula, pues recordemos que no es la primera ocasión en la que el novio de Livia Britio y la actriz son señalados por temas legales en redes.

Novio de Livia Brito, Mariano Martínez denuncia

Denuncian al novio de Livia Brito

El maquillista Kike Hernández relata que el pasado 10 de junio, el novio de Livia Brito, lo contacto vía reedes sociales, con la intención de que trabajará con la actriz, situación de la que el asesor de imagen estuvo interesado.

El 14 de junio tuvieron una primera reunión, que duró 40 minutos, en la que se acordó un acercamiento profesional con Livia Brito, sin embargo al día siguiente Kike relatá que Mariano Martínez lo contactó y lo acusó de haberle robado un bolso.

Tras la acusación, el novio de Livia le pidió a Kike Hernández volver a reunirse para ver las cámaras de seguridad y deslindar responsibilidades, a lo que el maquillista acudió.

Según relató, al llegar al lugar, Mariano Martínez y un supuesto primo, le amarraron los pies y manos y comenzaron a amenazar.

"Entramos a un departamento y ahí me amarraron de las manos, de los pies, me quitaron mi celular. Mariano me pidió la clave de mi celular. Él agarró mi celular y se hizo pasar por mí, escribió a mi roomie diciéndole que se me había quedado algo y que iba a ir un amigo a buscarlo y él se fue, y me quedé con su supuesto primo" dijo.

Maquillista logra escaparse del novio de Livia Brito

El maquillista Kike Hernández afirmá que el primo de Mariano Martínez, lo amenazó con un cuchillo, durante la ausencia del novio de Livia Brito.

"Este supuesto primo sacó un cuchillo y estuvo todo el rato amedrentando, me pasaba el cuchillo por la cara, la espalda, me gritaba, me apuntaba y lo afiló en frente de mí", agregó.

Momentos después, Mariano Martínez regresó al departamento y desamarro a Kike Hérnandez, le entregó sus pertenencias y le pidió una disculpas e incluso lo invitó a cenar, sion embargo el maquillista decidió huir.

"Recordé que el supuesto primo me dijo que me iban a matar, pero no en ese depa; entonces, yo me imaginé que me querían trasladar a otro lugar y huí".

La denuncia por secuestro de Kike Hernández ya fue interpuesta legalmente en contra del novio de Livia Brito e incluso mostró algunos videos que quedaron registrados en las cámaras de seguridad.

