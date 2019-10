Novio de Kimberly Loaiza estrena nuevo look y lo comparan con un pitufo (FOTO)

Juan de Dios Pantoja quien se dedica a la música dejó atrás su larga cabellera y optó por renovar su imagen al cortarse el cabello y pintárselo de azul, el nuevo cambio de look del cantante causó revuelo en las redes sociales.

El novio de Kimberly Loaiza tras sus comienzos en la música siempre ha mostrado un look muy extravagante, sin embargo, quiso probar con algo nuevo y cambio completamente su imagen, pero, aquel nuevo corte tal parece que ha sido criticado por algunos usuarios, quienes mencionaron que el cantante se parece a un pitufo.

Cabe mencionar que Pantoja no es la única persona del medio de la farándula que se ha pintado el cabello de colores muy llamativos, aunque su nuevo cambio de look ha sido criticado en las redes sociales, pues anteriormente había mostrado su cabello más corto y de rubio.

Juan de Dios Pantoja decidió presumir su nuevo look durante el viaje que hizo en París, llamando la atención de sus fieles admiradores quienes comentaron que a pesar de lucir muy diferentes se ve muy bien con aquel cambio, mientras que otros internautas lo han criticado.

"No te pases de hermoso don papá pitufo", "El pitufo más lindo", "Experimentado con distintos looks", "Me encantó como te queda el azul", "Un look brutal", "Guapo". Fueron algunos comentarios para el cantante.

A pesar de los comentarios que le han enviado al cantante mexicano, tal parece que prefiere ignorar las críticas, pues desde que inició su romance con Kimberly Loaiza ha dejado a un lado aquellos comentarios.

Recordamos que hace algunos meses el famoso y la youtuber Loaiza se convirtieron en padres de una hermosa niña quien lleva por nombre Kima, la bebé es la adoración de ambos, pues siempre aprovechan de las redes sociales para presumir como ha crecido su hija.

