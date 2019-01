Novio de Khloé Kardashian ignora a la famosa tras realizar sexy baile (VIDEO)

La famosa hermana de Kim Kardashian realizó un sensual baile a su novio Tristan Thompson, pero el deportista no le importo los atrevidos pasos de baile de su famosa novia.

El video del desplante del novio de Khloé Kardashian fue grabado en un bar de Cleveland llamado Rumor Bar & Lounge, en el clip se muestra a la empresaria moviendo las caderas con una sensual prenda.

Tal vez te pueda interesar: Natalia Téllez reta la censura en Instagram y enloquece a fans con candente foto

Y es que la reacción del basquetbolista desató diversos comentarios en Instagram, pues la famosa Khloé Kardashian a pesar de haber usado un sexy vestido corto, su novio la ignoró y no le importó lo sensual que lucía la famosa.

Una del clan de las Kardashian que forma parte del reality de televisión “Keeping up with the Kardashians”.

Tras el desplante del novio de Khloé Kardashian de 34 años, tal parece que no le importo a la famosa y decidió sonreír a pesar del desplante del basquetbolista.

En el video lo que se puede apreciar es que Tristan estaba ocupado platicando con una chica y que la saluda con un beso en la mejilla.

Recordamos que Khloé Kardashian y Tristan Thompson estuvieron envueltos en tremendo escándalo luego de haberse confirmado la infidelidad del deportista el pasado mes de abril, al ser captado con otra mujer, cuando la hermana de Kim Kardashian estaba embarazada.

El video mostraba a Tristan Thompson besando a dos mujeres en un exclusivo club nocturno, esta noticia desato el enojo del clan Kardashian, pero a pesar de la infidelidad, Khloé decidió darle una segunda oportunidad.