Novio de Britney Spears enciende las redes sociales, con provocativa foto

La princesa del pop, Britney Spears ha consentido a sus seguidores con sensuales fotografías y ahora es su novio quien enciende las redes, con su espectacular musculatura.

Britney ha decidido celebrar su recién recuperada libertad, y prueba de ello, son las fotos que han dejado poco a la imaginación, en donde demuestra que tiene una figura torneada, y siguiendo su ejemplo ahora está Sam Asghari, quien mostró que al igual que su novia, cuenta con un espectacular físico.

Recordemos que en La Verdad Noticias, te dimos a conocer que Britney Spears ya planea su boda tras quedar libre de su padre, pues aseguran que se encuentra muy enamorada.

Sam Asghari Instagram

Sam Asghari sorprende en redes sociales

A través de sus redes sociales, el modelo Sam Asghari, presumió de su espectacular musculatura, con una selfie que se tomó frente al espejo y sin camisa.

En la publicación, declaró estar listo para la tercera entrega de la saga Magic Mike, cintas basadas en un grupo de strippers masculinos: 'Magic mike 3 ready', escribió.

Aunque por el momento se desconoce si Asghari formará o no parte del elenco de la cinta, sí se llegó a saber que había audicionado para un papel.

El modelo ha confesado que está intentando labrar su carrera como actor, de hecho estuvo a punto de participar en 'And Just Like That', el reebot de 'Sex and the City’, como el fisioterapeuta de 'Carrie Bradwshow', interpretado por Sarah Jessica Parker.

Sam Asghari y Britney Spears

Sam Asghari y Britney se comprometieron

La cantante Britney Spears conoció a Sam Asghari, se conocieron en 2016 cuando protagonizaron el video musical de la canción Slumber Party.

“Estaba muy nervioso porque iba a conocer a una de las mayores estrellas de todos los tiempos. Tenía mariposas en el estómago”.

“Y entonces, cuando ella se acercó a presentarse diciéndome ‘Hola, soy Britney’, lo único que se me ocurrió contestar fue ‘lo siento, ¿puedes repetir tu nombre otra vez?"

"Intentaba hacerme el gracioso, pero creo que nadie pilló el chiste”, confesó el también bailarín, luego de ser cuestionado sobre su primer encuentro con la cantante.

Fue hasta el 2017, que la pareja hizo pública su relación, ahora Sam Asghari y Britney Spears, se encuentran comprometidos y sería el tercer matrimonio de la cantante y el primero del modelo.

