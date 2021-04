Adele se dio una nueva oportunidad en el amor luego de un polémico divorcio que le quitó la mitad de su patrimonio, y su nuevo amor es un famoso rapero conocido mundialmente como Skepta, quien posiblemente no la esté pasando nada bien pues se rumora que el cantante podría estar pensando en dejar la música definitivamente.

En días pasados, Joshep Junior Adenuga, nombre real del famoso rapero compartió una serie de polémicas publicaciones con sus seguidores de Instagram en donde insinuó que su nueva canción ‘Dimension’, producto del trabajo con el productor JAE5, podría ser una de sus últimas pistas y aseguró que no grabará nuevos temas en el 2021.

Tras el anuncio del posible retiro musical de Skepta, sus seguidores recordaron los inicios que tuvo el rapero y principalmente cuando junto con Jme, inició ‘Boy Better Know’, un colectivo inglés e importante sello discográfico, a través del cual también ellos publicaron su música alcanzando un gran éxito.

Luego de la creación de la empresa, el rapero compitió con MC Devilman por el DVD “Lord of the Mics 2” y ese enfrentamiento es recordado como uno de los mayores en la historia del grime.

Posteriormente lanzó su álbum debut el 17 de septiembre de 2007 a través del sello discográfico que había creado tiempo atrás.

El tercer disco del novio de Adele, se tituló “Doin It Again”, lanzado el 31 de enero de 2011 en Boy Better Know y logró colocar cuatro canciones en la lista del Top 40 singles del Reino Unido.

Los fans también han recordado el premio que Skepta ganó en 2014 como mejor video musical de “That's not Me” en los Premios MOBO. Posteriormente en 2015, su sencillo “Shutdown” ganó como la mejor canción en esos mismo premios de reconocimiento mundial.

En total ha lanzado cinco álbumes en los últimos 12 años y alcanzó la cima de fama con 'Ingorance Is Bliss', lanzado en 2019.

Pese a la exigencia de una explicación, el rapero no ha dado ninguna declaración sobre su posible retiro de la música. Fuentes cercanas al artista señalan que no la está pasando bien y está buscando tener un momento de tranquilidad, antes de emitir cualquier declaración.

¿Quién es el novio de Adele?

El rapero Skepta podría estar pensando en su retiro musical

Finalmente en 2019, Adele firmó el acuerdo de divorcio que le costaría la mitad de su fortuna y tras un radical cambio de imagen en el que bajó 45 kilos, la cantante británica comenzó a creer nuevamente en el amor gracias a Skepta, un famoso rapero.

Según se confirmó a La Verdad Noticias, Adele y el rapero son amigos desde hace muchos años y se les vio juntos en varias citas en un lapso de tiempo muy corto.

Ambos son originarios de Tottenham, un barrio obrero ubicado al norte de Londres y podrían compartir muchas cosas en común, pues la cercanía se dio cuando los dos habían terminado sus relaciones anteriores.

Antes de Adele, Skepta tuvo una relación corta con la modelo Naomi Campbell, e incluso, posaron juntos en marzo de 2018 para la revista GQ, en donde ella habría confirmado su relación amorosa con el cantante. Sin embargo terminaron poco después cuando se dio a conocer que él tendría un hijo con otra mujer.

El rapero tiene casi 15 años de trayectoria artística y es una de las estrellas más importantes del rap británico.

¿Por qué se divorció Adele?

Adele compartió 8 años de su vida con Simon Konecki

Tras casi dos años de un proceso de divorcio, Adele logró llegar a un acuerdo con Simon Konecki, con quien compartió ocho años de vida. Juntos tuvieron un hijo llamado Angelo, y pese a que la cantante intentó mantener la privacidad de su familia, la polémica y costosa separación fue el centro de atención.

Muchos especulan que la diferencia de 14 años de edad entre ambos jugó un papel importante para que la pareja decidiera divorciarse; muchos aseguran que fue Adele quien solicitó la separación de Simon.

También señalan que los viajes constantes de Konecki comenzaron a causar muchos problemas entre el matrimonio pues el empresario tiene un negocio de caridad.

La fama de Adele también pudo haber sido la gota que derramó el vaso; la cantante británica se encontraba en un momento muy importante y su carrera comenzó a ser más demandante por lo que el tiempo que pasaba con su esposo cada vez era menos.

Esta es la teoría que más fuerza tomó debido a la miltimillonaria cantidad que tuvo que pagar poder divorciarse del empresario Sime Konecki.

El divorcio se volvió tema de conversación del ojo público a nivel mundial y cuando finalmente lograron llegar a un acuerdo que le costó a la cantante británica la mitad de su fortuna.

Realmente el motivo de la separación entre Adele y Simon no está claro, pues cómo mencionamos, ella siempre ha preferido mantener en privado la vida de su familia.

