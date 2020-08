Novio de Adamari López es tachado de MANTENIDO en las redes sociales

Esposo de Adamari López es tachado de MANTENIDO en las redes sociales

Desde que inició su relación con Adamari López, Toni Costa ha estado bajo constantes críticas; ya sea por quienes señalan que lo único que ha hecho es colgarse de la fama de su pareja o por otros que lo llaman mantenido, pues aseguran que es la actriz y conductora quien paga las cuentas y hasta le da dinero para sus gustitos.

Ante estas acusaciones Toni Costa no se ha quedado callado, y en más de una ocasión ha salido a defenderse y defender su relación amorosa con Adamari López de los malos comentarios y las críticas; sin embargo esto no ha parado los ataques en su contra.

El romance de Toni Costa y Adamari López ha sido duramente criticada en las redes sociales.

Toni Costa ha empredido varios negocios

Y es que hace un par de semanas tanto el bailarín como la conductora iniciaron un reto de ejercicios con la finalidad de transformar su físico, verse y sentirse mucho más saludables y demostrar que el trabajo duro puede lograr grandes resultados.

Toni Costa ha ido mostrando poco a poco sus avances, a través de sus redes sociales, y aunque los cambios son evidentes, algunos usuarios aseguran que todo se debe a trucos de edición.

“Se necesita más de un mes para hacer crecer el músculo de esa manera”, “Ese no es Toni, no se dejen engañar” y “Es un fraude” son solo algunos de los comentarios que pueden leerse.

Imparte clases de Zumba via online

Por si esto fuera poco, otros internautas aseguran que las clases de zumba que el esposo de Adamari López imparte vía remota son un fraude, pues a pesar de pagar el costo para poder verlas, los video no están disponibles.

“‘Aunque ya pagué la clase me sale que no puedo entrar y la página me da error’, ‘Dinero mal invertido’, ‘Yo me inscribi y nunca puedo ver tus clases’”, mencionan Internautas.

Invierte en productos de belleza

Además Toni Costa ha buscado otra manera de generar ingresos, a través de la venta de productos de belleza y aunque los ha promocionado en sus diferentes cuentas e incluso ha invitado a sus seguidores a unirse a este negocio; hay quienes aseguran que la empresa para la que trabaja sólo se dedica a engañar a la gente con productos caros y que no paga lo prometido.

“Esta compañía es una mi·$%@ que sólo engaña a la gente”, “Sólo los famosos los promueven, porque sólo a ellos les pagan”, “Esto es una pirámide, con esos negocios siempre pierdes”.

Te puede interesar: Adamari López reveló por qué no quiere comprometerse con Toni Costa

Toni Costa busca demostrarle a sus hater que no es un mantenido.

Toni Costa se ha esforzado por tratar de que reconozcan sus esfuerzos; sin embargo sus detractores son muy duros con él. Lo que es un hecho es que su relación con Adamari López está más sólida que nunca y a pesar de las críticas y comentarios que hacen contra ellos, ambos se han demostrado su apoyo.

Fotografías: Instagram