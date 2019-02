Novia del fallecido Legarda manda contundente mensaje seguidores (FOTO)

Kuego del lamentable fallecimiento del influencer Fabio Legarda el pasado jueves 7 de febrero, Luisa Fernanda -quien fue su pareja sentimental- y varios artistas colombianos más, le rindieron homenaje en un evento llamado “Más sueños, menos balas".

Ante el infortunado acontecimiento ocurrido en días pasados, la novia del cantante y también youtuber, Luisa Fernanda W y otros cantantes colombianos decidieron rendirle un homenaje a Legarda con un evento llamado “Más sueños, menos balas”, donde asistieron los fanáticos del cantante y recordaron sus canciones.

Sin embargo, la influencer colombiana fue duramente criticada por los seguidores del también interprete, debido a que durante el evento y los actos velatorios, Luisa Fernanda lució una apariencia "sumamente tranquila".

Esto desencadeno que Luisa hiciera uso de sus redes sociales -particularmente Instagram- para enviar un contundente comunicado con respecto a las críticas recibidas.

“Qué si me maquillé o peiné, qué como me vestí, que por qué no salí llorando. Algunas personas están tan contaminadas que hasta en momentos como este buscan como destruirte más. A Fabio le encantaba verme feliz, le encantaba que me arreglara, que me vistiera sexy, que bailara y cantara. No le gustaba nada triste”, escribió.