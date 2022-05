Novia de Toni Costa se puso a llorar al ver a la tierna Alaia por primera vez

Toni Costa recientemente sacó a la luz, en La Casa de los Famosos, que su hija ya había platicado con Evelyn Beltrán, su actual pareja y que, aunque él y Adamari López habían planeado todo para que este momento fuera con ayuda profesional de un psicólogo, se adelantó a lo previsto.

En esta ocasión, el español detalló que todo comenzó gracias a que su nueva novia le regaló un conejito a su princesa, por lo que hablaron hasta en inglés y la pequeña le agradeció por el obsequio.

Incluso el bailarín Tony Costa dijo que su hija le comentó a su mamá que Evelyn “es una buena persona”. Sin embargo, es ahora Beltrán quien salió a contar su versión de los hechos y la pareja del instructor de zumba confesó cómo fue aquel día en que tuvo contacto con Alaïa por primera vez.

“Yo estaba entre lágrimas porque jamás me imaginé su reacción", dijo Evelyn después de saber lo que el bailarín reveló en el reality.

Novia de Toni Costa se echó a llorar

“Le puse que era de parte de su papá, pero Toni Costa le dijo que no había sido de parte de él, sino de la amiga especial de papi y la nena le dice que ella me quería dar las gracias… Ella estaba súper contenta, súper agradecida, fue cuando hablamos con Facetime“.

Eso fue lo que contó Evelyn en una entrevista, donde agregó: “Me dijo que era su color favorito, que le había sentido el corazoncito… Nos ponemos a hablar en inglés, me dijo que era su favorito y que muchas gracias”, continuó Beltrán muy conmovida.

Y finalizó diciendo, “Nunca me imaginé que ese conejito iba a ser la puerta para ver a la nena en cámara y que tuviéramos la oportunidad de conocernos, lo compré con mucho amor y me hace darme cuenta que un niño no se fija en lo material, sino cuando alguien le da algo con amor”.

¿Quién es Toni Costa?

Toni Costa nació en 1983 en Valencia España. Es bailarín, coreógrafo, actor y profesor de Zumba. Desde hace varios años ha participado en diversos certámenes de baile televisivos en Estados Unidos, como "Mira quién baila", participando tanto como bailarín o como mentor.

Cabe destacar que bailarín español Toni Costa, que lleva desde los 15 años ganándose la vida, siempre está buscando cómo poder superarse para darle la mejor calidad de vida posible a su hija Alaïa. Según fuentes cercanas, era algo que hacía cuando aún mantenía una relación amorosa con Adamari López y lo sigue haciendo.

