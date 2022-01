Novia de Santa Fe Klan se somete a un 'arreglito' estético

La novia de Santa Fe Klan, Maya Nazor, reactivó su canal de YouTube y estuvo respondiendo las preguntas que varios fanáticos le hicieron y fue entonces que la joven modelo reveló los tratamientos estéticos a los que se somete para mantenerse tan bella y tener la piel super cuidada.

La joven explicó que iba a contestar las mejores preguntas pues anunció la dinámica en su cuenta de Instagram y muchas personas corrieron a hacerle las preguntas que casi nadie se atrevía, y la mayoría se centró en los cuidados de su piel.

“La verdad no llevaba una rutina en especial. Algo que sí jamás podría hacer falta en todas las noches desmaquillarme”.

Previamente en La Verdad Noticias dimos a conocer que hubo rumores de infidelidad por parte de Maya, quien decidió callar las especulaciones dedicándole un sensual baile que cautivó al cantante.

Maya Nazor no tiene arreglos estéticos

La joven afirma que todo su cuerpo es natural

La joven señaló que no tiene ningún arreglo estético, pero confesó que se encuentra en tratamiento para enderezar su dentadura, pues tiene los dientes un poco chuecos y busca tener una sonrisa perfecta.

“No me he hecho un arreglito en la cara. Ahorita si estoy tratando de hacer algo en los dientes”.

Cuando concluyó el tema, dejó claro que de momento no está en sus planes someterse cirugías estéticas, pero no descarta que en un futuro lo lleve a cabo, pues aunque se la pasa haciendo ejercicio, hay partes de su cuerpo que no le encantan.

El canal de youtube de Maya tiene casi 40 mil seguidores, pues recordemos que dejó de subir videos por mucho tiempo, lo que le restó seguidores en dicha plataforma.

¿Cómo se conocieron Ángel Quezada y Maya?

La pareja tuvo su primer contacto a través de Instagram, y aunque estuvieron coqueteando mucho tiempo, nunca llegaron a nada, por lo que en persona se conocieron dos meses después en la Ciudad de México.

La novia de Santa Fe Klan ha sido duramente criticada, pues los usuarios afirman que únicamente quiere al joven por su dinero y no por amor, como el que dice sentir.

