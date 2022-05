Novia de Santa Fe Klan conquista con exquisitos vestidos de embarazada

Santa Fe Klan es uno de los cantantes más destacados en la música del momento, pues cada día gana más fama y popularidad y con el rapero su novia, la influencer y modelo Maya Nazor.

Y es que Maya Nazor destaca en Instagram y otras redes por sus fotografías en las que muestra su belleza e impone moda para embarazadas, pues muestra que se pueden lucir entallados vestidos sin perder la elegancia y el atractivo femenino.

Hay que recordar que Maya y el popular Santa Fe Klan son novios desde agosto de 2021, cuando el músico organizó un evento en su ciudad natal (Guanajuato) para que la influencer aceptara salir con él, por lo que el 4 de abril de este 2022, el cantante informó a los medios y sus millones de fans que sería padre, asimismo dio a conocer que le escribió un tema a su pequeño, que se llamará Luka.

Novia de Santa Fe Klan embarazada

Maya Nazor embarazada

Hasta el momento la pareja no ha dado la fecha exacta en la que recibirán a su primer hijo, Nazor ya se deja ver con su "pancita" de embarazo, pero si algo ha dejado claro la modelo, es que su estado no es impedimento para lucirse en coquetos atuendos, como lo hace con sus ajustados looks.

Es por eso que Maya compartió con sus millones de seguidores en Instagram una serie de fotografías en las que se le puede ver posando con diversos looks, entre los que destacan dos entallados vestidos, uno en color naranja y otro con estampado animal print.

Los mejores atuendos de embarazada de Maya Nazor

No queda duda que Maya Nazor, aunque ya tenía muchos seguidores, su noviazgo con el rapero la hizo ganar popularidad, logrando llegar hasta el momento a 3 millones de fans en Instagram, cifra que sigue aumentando debido a que la joven es admirada por su belleza, carisma y estilo.

¿Quién Maya Nazor?

El embarazo de Maya Nazor

Maya Zepeda Nazor, nombre completo de la creadora de contenido, es originaria de Cuernavaca, Morelos. Actualmente tiene 23 años y según se puede leer en diversos medios, es la mayor de cuatro hermanos. Desde muy pequeña mostró interés por los medios de comunicación, lo que la llevó a crear su propio canal de Youtube.

Cabe destacar que la novia de Ángel Quezada, nombre real de Santa Fe Klan, comenzó en el mundo de las redes sociales en la plataforma de videos, donde compartía clips expresando sus sentimientos y contando detalles de su día a día.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado