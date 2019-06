Novia de Peña Nieto asegura no haberle ROBADO nada a Angélica Rivera

Hace unos días Tania Ruiz Eichelmann, actual novia de Enrique Peña Nieto, sorprendió a sus seguidores al publicar una foto en la que aparece con un look muy similar al que utiliza Angélica Rivera, ex esposa del ex mandatario.

Esto causó un sinfín de comentarios acusando a Tania Ruiz por robarle el look a ‘La Gaviota’, además de haberle quitado también al marido, pues como usted recordará, la modelo comenzó siendo la amante de Peña Nieto, ya que éste aún seguía casado con Angélica Rivera.

Luciendo ahora un cabello castaño oscuro a la altura de los hombros, era muy evidente el gran contraste en su imagen imagen anterior donde lucía una larga cabellera rubia.

Sin embargo, luego de la sorpresa y el revuelo que causó su radical cambio de imagen, la modelo recurrió de nueva cuenta a sus redes sociales para confesar la verdad: su nueva imagen es producto de una peluca.

Y no sólo eso; la novia del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, reveló además de esta, tiene muchas otras pelucas, pues le encanta jugar con su aspecto:

“Las uso casi a diario. Unos días rubia, otros negro, otros castaño. Unos días corto y otros largo”.

Tania Ruiz mencionó que su afición por las pelucas es más que nada por lo prácticas que son, ya que en cuestión de 5 minutos está lista, dando a entender que es una mujer práctica a la que no le gusta invertir tanto tiempo en su arreglo personal.

Cierto es, que entre sus seguidores hay opiniones encontradas sobre el look que mas le favorece, pues muchos fans aseguran que se ve mejor de rubia, mientras otros afirman que el pelo oscuro resalta su piel blanca y sus ojos verdes.

