Novia de Octavio Ocaña visita la tumba del actor tras dos meses de su muerte

La joven compartió algunas fotos del emotivo momento/Foto: Univisión

La novia de Octavio Ocaña, Nerea Godínez, compartió a través de su cuenta en Instagram la reciente visita que hizo a la tumba del fallecido actor. Y es que la joven decidió acudir al cementerio en Tabasco, donde se encuentran los restos del artista, después de que han pasado dos meses de su muerte.

Como te informamos en La Verdad Noticias, el pasado 29 de octubre de este año, el integrante de la serie de comedia “Vecinos”, perdió la vida tras recibir un disparo en circunstancias que hasta ahora no han quedado claras.

Nerea, la novia de Octavio Ocaña se alejó de las redes sociales por un tiempo, debido a las constantes críticas y comentarios negativos que recibía por parte de miles de internautas tras la muerte del actor conocido por su personaje “Benito”. Pero ahora, decidió regresar para seguir publicando sobre su vida y sus recuerdos con su fallecido novio.

Nerea Godínez dedica conmovedor mensaje a Octavio Ocaña

La joven acudió al cementerio para recordar a su fallecido novio/Foto: Instagram

La que fuera prometida de Ocaña compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje dedicado a quien llama el amor de su vida. Nerea se sinceró y dijo que hay días que no puede creer que Octavio esté muerto, cosa que la hace ahogarse en llanto y extrañarlo muchísimo.

"Papi ya 2 meses que nos dejaste y hay días en que aún no me lo creo, sigo negada con tu partida y no sé si algún día pueda comprender y calmar un poco este dolor tan intenso que dejaste en mi… En todos”, escribió.

Los seguidores de Nerea le dedicaron algunas palabras al fallecido actor/Foto: Instagram

“Tu deberías de estar aquí en tu bello Tabasco con nosotros, ese era el plan, ahora me toco venir a verte de la peor forma pero por ti iría hasta el otro lado del mundo de ser necesario y lo sabes, no hay día que no me ahogue en llanto preguntándome ¿por qué a ti?... ¿Por qué a nosotros?… nuestros planes y sueños se quedan en eso, en sueños”, declaró la joven.

La novia de “Benito” asegura que nunca lo va a olvidar

Nerea y Octavio estaban comprometidos/Foto: La República

En su escrito, Godínez aseguró que nunca va a olvidar al hombre que sería su futuro esposo, pero que desafortunadamente ya no pudieron caminar al altar: “Nunca saldrás de mi… Eres y serás irreemplazable en este mundo mi rey. Te amo por toda la vida", expresó Nerea en su publicación.

Además, el post de la novia de Octavio Ocaña estaba acompañado con algunas fotos de la tumba del actor de “Vecinos”, la cual está adornada con flores de colores, que posiblemente sus familiares, amigos y fans han dejado.

