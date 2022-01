Novia de Octavio Ocaña se lanzará como actriz, afirman

Las críticas a Nerea Rodríuez, novia de Octavio Ocaña, siguen vigentes y cada día sale una nueva, pues esta vez se dijo en redes sociales que la joven se lanzará como actriz, rumor que ella misma salió a desmentir a través de sus redes sociales, y dejó claro que no está en sus planes incursionar en el mundo del espectáculo.

En la grabación que la joven compartió en su perfil, aclaró cuáles son sus planes a futuro luego de que prácticamente enviudó, pues tenía planes de boda con el actor de Vecinos que durante 16 años dio vida a Benito Rivers, pero no pudieron concretarse tras su muerte en octubre de 2021.

Tras todo el odio que recibió por la tragedia, la prometida de Ocaña eliminó sus redes sociales y las reactivó varias semanas después, y pidió un alto a las críticas en su contra.

Cuando le preguntaron sobre sus planes a futuro, la joven reveló que no tiene planes de seguir los pasos de su prometido para convertirse en actriz y pidió no especular al respecto, ya que en ningún momento ha sido su intención debutar en televisión.

“No, realmente no me veo actuando, no es lo mío y nunca lo ha sido”.