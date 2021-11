Novia de Octavio Ocaña se defendió de quienes la culpan de la muerte del actor

A través de redes sociales, Nerea Godínez, novia de Octavio Ocaña, se defendió de todas las personas que la atacan por no llorar públicamente y de ser la causante de la muerte de su novio, el querido actor juvenil que por más de 15 años, dio vida a Benito, querido personaje de ‘Vecinos’, la famosa serie de televisión.

La joven que no pertenece al mundo del espectáculo, afirma haber llegado a su límite y lamenta que la gente al ataque sin motivo, pues lo que está viviendo no lo pidió ella.

Son pocas las apariciones públicas que ha hecho la joven madre, con quien el actor ya compartía una casa y hasta el hijo que ella tiene, pues el menor del que se desconoce su nombre, llamada “Papá Tavo” a Ocaña.

Recientemente la novia de Octavio reveló cómo se enteró de la muerte de su prometido, con quien planeaba llegar al altar el próximo 10 de enero.

Nerea pide alto al odio en su contra

En el video que se publicó en la cuenta de Instagram de Nerea Rodríguez, la joven pidió no creer en los rumores ya que muchos de ellos la señalan como la autora del ataque que le quitó la vida a Benito aquel 29 de octubre.

“Llegaron a un punto en el que molesta, yo no pedí esto, de la nada la gente me empezó a seguir, mi perfil siempre fue público… no me ven llorar, eso me lo guardo para mi”.