Novia de Octavio Ocaña responde a quienes le exigen superar al actor

Nerea Godínez, la novia de Octavio Ocaña, sigue recibiendo mensajes de odio en su contra, pues desde que murió el actor de manera trágica el pasado viernes 29 de Octubre, ha sido tema de conversación, ya que muchas personas critican la manera en la que ha llevado el duelo tras lo sucedido.

Desde hace unas semanas, la joven dio a conocer que ha recibido diversos mensajes de gente que le pide ya superar a Benito Rivers, pues ha publicado muchas cosas sobre él y los usuarios le exigen subir otro tipo de contenido.

En La Verdad Noticias dimos a conocer cuando Nerea eliminó sus redes sociales, precisamente por el odio que ha recibido desde aquel fatídico 29 de octubre.

Novia de Octavio Ocaña sigue sufriendo

La joven se defendió de las críticas

En un enérgico mensaje desde sus redes sociales, Nerea Godínez, en donde expresó estar cansada por todas las críticas que ha sufrido, aseguró que no puede olvidar tan fácil al actor, pues ‘asesinaron’ al amor de su vida y aunque no deja que la vean llorar en público, todas las noche lo recuerda.

“Colmaron mi paciencia. De todos los insultos y tonterías que me mandan, que ya he aprendido a ignorar, hay algo que no tolero y ya no toleraré más”.

Cuestionó la posición de las personas para creer que pueden exigirle olvidarlo, pues “no se me murió un perro, un hámster o algo así”, por eso le pidió que respeten su dolor.

“Si fueran ellos estarían igual, creen que Tavo ser figura pública y que yo no haya sido ‘formalmente’ de su familia”.

Evidenció algunos de los comentarios de los usuarios y no pidió el apoyo de nadie, sino que la respeten, “dejen de buscar como herir sólo porque algo no es como no es como ustedes lo conocen”.

¿Qué edad tiene Nerea la novia de Octavio Ocaña?

El actor perdió la vida el pasado 29 de octubre en Edomex

Se dice que la joven tiene 25 años de edad, tres años más que el querido actor mexicano, y pese a la diferencia de edad, se comprometieron y se iban a casar el 10 de enero de 2022, todo estaba listo para la celebración.

Luego de varias semanas de ausencia, la novia de Octavio Ocaña regresó a las redes sociales para seguir haciendo frente a las críticas y rumores en su contra.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!