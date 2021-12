Novia de Octavio Ocaña regresa a las redes sociales, tras preocupante ausencia

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, el actor Octavio Ocaña perdió la vida hace unos meses, después de que presuntamente se disparó a sí mismo por accidente.

Desde entonces, todos los pormenores de su muerte han sido confusos, y familiares y amigos aún exigen justicia por el actor.

Pero una de las personas que se ha mostrado fiel a recordarlo, es su novia, Nerea Godínez, quien ahora ya está de vuelta en las redes, quien por cierto, reapareció con un vestido de novia en redes.

El regreso de Nerea, novia de Octavio Ocaña en redes sociales

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que compartió varios videos con Octavio, en específico uno donde el famoso está bailando el Son de la Negra, mientras le enseña a ella cómo hacerlo.

"Quería que me parara a bailar con él (para los que no me conocen no sé bailar jaja) entonces vean cómo me enseña y se fija muy bien que le esté poniendo atención”, dijo.

La muerte de Benito Rivers

La pareja estaba comprometida

El actor Octavio Ocaña, quien interpreta a Benito Rivers murió el 29 de octubre pasado, y aún hay mucha controversia con respecto a su deceso, ya que algunos aseguran que fue la policía quienes acabaron con la vida del actor, mientras que las investigaciones apuntan a que él se disparó por accidente.

Lo cierto es que la pérdida es irreparable, y la familia del actor se ha empeñado en cumplir la última voluntad del fallecido actor.

Sin duda este 2021 ha sido difícil para el mundo del espectáculo, pues hubo pérdidas lamentables, como la de Carmen Salinas, Enrique Rocha, y Vicente Fernández.

¿Qué te pareció el video que compartió la novia de Octavio Ocaña?, ¿La sigues en Instagram?, dinos tu opinión en los comentarios y síguenos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!.