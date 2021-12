Novia de Octavio Ocaña publica inédito video del actor

A través de sus redes sociales, Nerea Godínez, novia de Octavio Ocaña, se vio en la necesidad de borrar sus redes sociales, pero luego de casi un mes de ausencia, misma que detallamos en La Verdad Noticias, regresó y está muy activa, mostrando inéditos videos e imágenes del actor en su faceta amorosa.

La descripción del video que publicó en sus redes sociales, desató mucha ternura entre los fans de Benito Rivers, personaje por el cual el actor de 22 años de edad, se hizo nacionalmente famoso.

Hace unos días también se hizo tendencia debido a que la prometida de Octavio reapareció vestida de novia y aclaró que únicamente fue modelo de maquillaje y decidió compartir el momento en sus redes sociales.

La joven de 25 años de edad, mostró dos videos del querido actor; en el primero de ellos se le veía portando una playera del Cruz Azul mientras bailaba e invitaba a Nerea a bailar con él, pero ella se negó, pues no sabe.

“Quería que me parara a bailar con ñe, (para los que no me conocen no se bailar jaja)”.