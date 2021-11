Novia de Octavio Ocaña habla de la supuesta herencia del actor a su hijo

La novia de Octavio Ocaña, Nerea Godínez, sigue siendo tema de conversación en redes sociales al ser señalada como una de las responsables de la trágica muerte del actor de 22 años de edad. Tras varios días de silencio, salió a desmentir los rumores que afirmaban que su hijo heredó las propiedades y fortuna de Benito.

Debido a los ataques que ha recibido en redes sociales, la joven que sería la esposa del joven que perdió la vida el pasado 29 de noviembre, desmintió la situación y reafirmó su inocencia pidiendo un alto a los ataques en su contra.

Además de afirmarse en redes sociales que la joven es una interesada, aseguraron que la novia andaba de fiesta con su ex, situación que también tuvo que salir a desmentir, pues afirma que la están difamando.

La joven se volvió a defender de las acusaciones

Fue para el programa ‘De Primera Mano’ en donde la joven aclaró la situación y dijo que es mentira que Octavio haya dejado un testamento, tal y como se ha estado afirmado estos días, así como también pidió dejar a su hijo fuera de todo esto.

En un principio se dijera que el único beneficiario del estamento de Ocaña era el pequeño hijo de la joven, a quien el actor quería como se fuera suyo pues se dejaban ver como padre e hijo en redes sociales.

“No hay ninguna herencia que me haya dejado. Por supuesto que no. Yo no sé de dónde sacan tantas cosas”.