Novia de Octavio Ocaña elimina sus redes sociales tras acusaciones en su contra

Nerea Godínez, la novia de Octavio Ocaña, también ha tomado relevancia en el caso, pues ahora se dio a conocer que la joven eliminó sus redes sociales, luego de que los usuarios comenzaran a vincularla como una de las autoras intelectuales de la muerte del joven actor mexicano el pasado 29 de octubre.

Previamente en La Verdad Noticias dimos a conocer que la joven pidió detener las acusaciones en su contra, afirmando que también está sufriendo y que si no llora públicamente, es porque esos momentos se los guarda para sí misma.

Así mismo aseguraron que la novia de Octavio andaba de fiesta con su ex a pocos días de que ‘Benito’, muriera de manera trágica en calles de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, no ticia que no ha sido confirmada pero provocó críticas contra la joven.

Novia de Octavio Ocaña se retira de las redes sociales

Nerea fue duramente criticada por la muerte del actor

Desde que México supo la trágica noticia de la muerte del actor de Vecinos, la familia y la novia han estado en boca de todos, pues han estado luchando para intentar demostrar lo contrario a lo que dice la versión oficial de la muerte de Octavio, pero Nerea ha sido duramente criticada, por ello se cree, dejó las redes sociales.

En uno de los últimos video que la joven publicó, adelantó que próximamente dejaría de publicar en Instagram, red social en la que se mantenía muy activa mostrando momentos inéditos de ‘Benito’ y dejando ver otras facetas, como por ejemplo, presumía su lado paternal.

La familia del actor ha defendido a Nerea de las críticas, mismas que apuntan que ella no quería a Octavio, o que buscaba únicamente la estabilidad económica, dado a que ella era mayor que él.

¿Quién es Nerea, novia de Octavio Ocaña?

La joven es madre de un niño, quien quería a Octavio como a un papá

Se sabe muy poco de la vida personal de Nerea Godínez, quien fue la compañera sentimental del querido joven durante los últimos meses de su vida, pues estaban a punto de casarse; planearon su vida para el próximo 10 de enero.

La novia de Octavio Ocaña ha sentido el espíritu del actor en repetidas ocasiones, y señala que lejos de darle miedo, piensa que es su prometido que vino a despedirse de ella.

