¿Novia de Juan Osorio ya quiere formar una familia con el productor?

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer la vida amorosa de Juan Osorio, productor de Televisa, quien actualmente luce más enamorado que nunca de su novia, la joven actriz de 27 años de edad, Eva Daniela, pero ¿acaso ya planean un futuro juntos? Esto reveló la actriz en una entrevista.

La revista TVNotas compartió una exclusiva de una entrevista que le realizaron a la pareja, donde Eva admitió que siempre quiso que el ex de Niurka sea el hombre de su vida desde el día uno: "Me enamora, tiene detalles hermosos conmigo, no necesita ser un día especial para que me mande flores".

Por su parte, el productor aseguró que ama a su novia y le prometió que con él no pasará malos momentos, no la hará sufrir, de igual forma dejó en claro que la guapa actriz es el amor de su vida.

Eva Daniela y Juan Osorio lucen enamorados

El productor y su joven novia Eva Daniela

"Me hace muy feliz escuchar eso, me hace muy feliz darme cuenta todos los días que se desvive por sacarme una sonrisa...Se da el tiempo para mí, me enseña muchas cosas...tienes detalles hermosos conmigo". Dijo la joven de 27 años.

"Soy muy afortunada de tenerlo a mi lado". Dijo la actriz.

De igual forma comentó: "Ni modo, es mi novio, sabes, osea me tocó a mí, me tocó la suerte de que me eligiera como pareja". Expresó. Por otro lado, le cuestionaron sobre planes de boda, y dijo que su mayor ilusión es casarse, y espera que su amor crezca y sí tiene muchas ilusiones con él.

"Si Dios quiere que tengamos un hijo va a ser lo máximo". Comentó.

Por su parte, los internautas comentaron al respecto tras las declaraciones de Eva Daniela: "Que horror bien dicen toda una actriz", "Parecen padre e hija, pero bueno que disfruten su relación", "Haber cuánto les dura la felicidad", "Dinero mata carita". Fueron algunas reacciones.

¿Quién es Eva Daniela, la novia de Juan Osorio?

Eva Daniela ha participado en algunos proyectos de Osorio

La novia del productor Juan Osorio es una actriz egresada del CEA de Televisa, su debut en la pantalla chica fue en la telenovela "¿Qué le pasa a mi familia?", melodrama que fue producido por Osorio. La joven es de León, Guanajuato, y tuvo la oportunidad de ser parte del elenco "El último rey".

