Novia de Enrique Peña Nieto le ROBA el look a Angélica Rivera…y el marido también (FOTO)

Tania Ruiz, la actual novia del ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto, sorprendió a sus seguidores al hacerse un radical cambio de look.

Hace unas horas en su cuenta de Instagram, la modelo publicó una imagen en la que luce una ajustada blusa negra y una banda en el cabello, pero lo que más llamó la atención es que decidió dejar atrás el rubio, para convertirse en una sensual castaña.

A decir verdad, la novia de Peña Nieto se ve irreconocible, pues si algo la caracterizaba era su larga y amarilla cabellera.

TANIA RUIZ COPIA EL LOOK DE ANGÉLICA RIVERA

Cierto es, que la mayoría de los comentarios que ha recibido la imagen destacan lo bien que luce Tania con ese color de cabello, sin embargo, ya hay personas que empezaron a compararla con su eterna rival, la ex primera dama de México, Angélica Rivera.

Y es que aseguran que Tania Ruiz no tiene llenadera, pues no le bastó con quitarle el marido a ‘La Gaviota’ ya que ahora, hasta el look le robó.

cabe destacar que la novia de Enrique Peña Nieto acompañó la imagen con un largo texto entre el cual destaca una frase que parece ser una obvia indirecta para la actriz Angélica Rivera:

"Los verdaderos cambios se viven no se piensan”.

TANI RUIZ: DE AMANTE A NOVIA OFICIAL DE PEÑA NIETO

Como usted recordará, la modelo confirmó hace apenas unas semanas atrás, lo que ya se venia rumorando desde el mes de enero: su relación con Enrique Peña Nieto.

Aunque en un principio negaban su romance, puesto que el ex presidente de México aún estaba casado con la actriz Angélica Rivera, una vez que fue firmado el divorcio entre ellos, Tania Ruiz no ha desaprovechado oportunidad alguna para acudir a viajes al extranjero y fiestas de sociedad de la mano de Peña Nieto.

Y aunque él no lo hace, ella no duda en presumir su relación a través de las redes sociales, donde lo último que publicó fue una fotografía en la que escribió:

”A mí la sonrisa que me conquistó no fue solo la que vi, fue la que despertaste en MÍ".

