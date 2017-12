Novia de El Pirata de Culiacán rompe el silencio

Dulce, supuesta novia de "El Pirata del Culiacán", tiene en su cuenta de Facebook una captura de imagen de Whatsapp de su última conversación con su presunto novio, el cual dice "No lo puedo creer si no tiene ni 10 horas que estábamos hablando riendo y planeando".



La joven es originaria de Sinaloa, pero vivía en los Estados Unidos, sostenía un romance con el polémico influencer.

"Realmente fuiste una gran persona Bb disfrutaste la vida como quisiste y te valió v%$#" lo q decían de ti, te me fuiste pero siempre estarás en mi corazón tkm @elpiratadeculiacan", fue otro de los mensajes de la supuesta pareja.



En el móvil de Dulce, aparecieron dos llamadas perdidas de "El Pirata de Culiacán", quien justificó estar dormida, la razón por la cual no le contestó al controversial joven. El último mensaje fue "Heyyyyyy di me q no es verdad… Pirataaaaa", a las 4:00 horas, el youtuber ya estaba muerto.