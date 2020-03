Novia de Cara Delevingne se burla de las Kardashian ¡Y ella se une a las burlas!

Cara Delevingne y su novia, la actriz Ashley Benson, se burlan de las hermanas Kardashian con una divertida imitación en TikTok y compartida por Benson en su cuenta oficial de Instagram.

Del Instagram de Ashley Benson

Con la ayuda de Cara Delevingne, la rubia actriz, Ashley Benson, recreó una escena de Keeping Up With The Kardashians, en la que Kourtney Kardashian tiene un mini argumento con su ex- esposo, Scott Disick.

El vídeo muestra en el lado derecho de la pantalla a Kourtney Kardashian y Scott Disick en la escena original, y del lado izquierdo a Cara Delevingne y Ashley Benson con su curiosa imitación.

”Entonces ¿estamos bien?, ¿llegamos a un acuerdo?”, comienza el vídeo con Cara Delevingne interpretando a Scott Disick y continúa con el “ABCDEFG”, de Kourtney Kardashian interpretada por Ashley Benson.

La pequeña “burla” divirtió a los 20.9 millones de seguidores en Instagram de Ashley Benson, quien consiguió el 1.2 millones de likes de sus fans, y los fans de la modelo, Cara Delevingne.

Las burlas a las Kardashian

Este no es el primer vídeo hecho en TikTok, en el que Ashley Benson imita a algún miembro de las Kardashian- Jenner, pero es la primera vez que cuenta con el apoyo de su novia, Cara Delevingne.

Anteriormente, Ashley Benson recreó otras escena de Keeping Up With The Kardashians ambas con Kris Jenner - madre de las famosas hermanas -, como personaje principal.

En esos vídeos, la novia de Cara Delevingne imitó a todos los “personajes”: Kris Jenner, Kylie Jenner y Kendall Jenner en escenas tomadas de su reality show, Keeping Up With The Kardashians.

