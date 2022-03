Novia de Alfredo Adame está totalmente enamorada y no le importa el pasado

La novia de Alfredo Adame, Magaly Chávez, ha dado mucho de qué hablar en redes sociales por la controversial relación con el actor, y es que en una reciente entrevista, la joven influencer señaló que no le importa el pasado del actor, pues está interesada en ver hacia el futuro con él.

Aseguró además que lo único que ha vivido a su lado son momentos buenos, por lo que todo parece indicar que esta relación será diferente y eso la tiene muy ilusionada.

Muchos usuarios de redes sociales se han burlado de esta relación, pues además de la diferencia de edad que existe entre ellos, es bien sabido que él no ha tenido un comportamiento total.

La novia del actor participó en ‘Enamorándonos’ y fue una de las concursantes más destacadas y más guapas.

Fue durante una entrevista que la también modelo confirmó su noviazgo con Adame y señaló que la oficialización de su relación fue hace unos días cuando el también presentador fue a su casa con un mariachi y se le declaró.

Así mismo señaló que no le gusta leer notas amarillistas sobre él, pues quiere experimentar en “cabeza propia” y vivir la situación, y nunca lo ha cuestionado sobre sus ex ni sobre su familia.

“¿Para qué me meto en cosas que no me corresponden? Yo lo respeto, lo apoyó y tengo mis creencias y mis valores”.