¡Novia de Adrián Uribe lo abandona en el hospital!

Adrian Uribe no ha recibido la visita de su actual novia, por lo que varios medios de comunicación afirman que lo tiene abandonado.

El comediante Adrián Uribe está hospitalizado desde hace varios días, acompañado de su familia que ha estado muy pendiente de él. Sin embargo, la gran ausente a sido su novia.

Jackie Sauza, quien se suponía era la novia del comediante no lo ha visitado en estos momentos difíciles, la hermana de Adrian Uribe dijo desconocer el paradero de Jackie.

Por si no la conocías, te presentamos a la novia de Adrián Uribe:

Jackie Sauza y Adrián Uribe juntos

La novia de Adrián Uribe no lo visita

¿Por qué la novia de Adrián Uribe no lo visita?

Todo parece indicar que Adrián Uribe ya no es novio de Jackie Sauza, a través de una entrevista, Karla Pineda ex esposa de Adrián reveló que Jackie y Adrián ya no son novios, pero Jackie mandó en Instagram un mensaje de apoyo para el comediante.

Todo podría indicar que esa es la razón por que ahora no se les ven juntos a Adrián Uribe y Jackie Sauza, como hace unos meses fueron captados muy cariñosos y todavía demostraban a las cámaras su amor.