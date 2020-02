¡Nos hizo llorar! Billie Eilish se siente ODIADA en las redes, así lo confesó

La cantante Billie Eilish de 18 años, fue galardonada como Mejor artista femenina solista internacional en la pasada entrega de premios Brit Awards 2020, donde también cantó su nueva canción de Bond, "No Time to Die", por primera vez.

El discurso inusualmente largo de Eilish coronó un año de premios sin parar para la cantante, que barrió los Grammys 2020 con la mayor cantidad de trofeos de la noche, incluido el Registro del Año para "Bad Guy" y el Álbum del Año para "When We All Fall Asleep" y entre sus palabras mencionó lo siguiente:

“Me he sentido muy odiado recientemente. Y, cuando estaba en el escenario y los vi a todos sonriéndome…Realmente me hizo querer llorar. Y quiero llorar ahora, así que gracias".

Tal parece que el éxito le ha pasado factura a la joven estrella del pop, quien creó su galardonado álbum con su hermano Finneas O'Connell en su casa de la infancia en Los Ángeles, pues esta semana dijo que tenía que dejar de leer los comentarios de Instagram por el bien de su salud mental y que el odio en línea se está volviendo demasiado.

Billie Eilish odiada en las redes sociales

"Dejé de leer los comentarios por completo", dijo Eilish a "BBC Breakfast", "Estaba arruinando mi vida ... Cuanto más geniales son las cosas que haces, más gente te odia. Es una locura."

Billie Eilish mencionó que “Internet es solo un grupo de trolls, ¿sabes? Y el problema es que mucho de eso es realmente divertido. Creo que ese es el problema, por eso nadie se detiene realmente, porque es divertido”.

Cabe destacar que la precaria relación de Eilish con la fama tiene a otras celebridades preocupadas, pues en una entrevista con el entrevistador de Beats 1, Zane Lowe, el cantante Justin Bieber dijo que estaba preocupado por la estrella: "Solo quiero protegerla", dijo Bieber entre lágrimas en el clip compartido por la propia Eilish. “No quiero que lo pierda. No quiero que ella pase por nada de lo que pasé ".

